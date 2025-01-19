Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.2 комментария
Россиян предупредили о последствиях платежей через телефон на рынках
Россиян предупреждают о риске уголовной ответственности за переводы денег по номеру телефона незнакомцам, так как такие операции могут быть связаны с финансированием терроризма, с возможным наказанием вплоть до пожизненного заключения.
В сообщении на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области говорится, что перевод денежных средств на карту незнакомца, например, при покупке на рынке или оплате транспорта, может привести к неожиданным последствиям. При таких операциях часто отсутствует кассовый чек, что может привести к обвинению в финансировании экстремистских организаций.
Отмечается, что даже незначительный перевод средств на счет запрещенной организации может сделать человека соучастником преступления. Гражданам советуют быть осторожными с благотворительными сборами, так как даже один рубль, переведенный на счета экстремистских организаций, может привести к серьезным правовым последствиям.
По статье 205.1 УК РФ за участие в финансировании терроризма предусмотрена уголовная ответственность. Она может включать лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет, пожизненное заключение, а также штраф до 1 млн рублей. В связи с этим россиянам рекомендуют использовать только легальные способы оплаты услуг.
13 января председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о подготовке пакета законодательных инициатив, целью которых является защита российских граждан от финансовых мошенников.
Ранее «Белый Интернет» предложил ужесточить наказание для цифровых террористов.