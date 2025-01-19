Россиян предупредили о последствиях платежей через телефон на рынках

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области говорится, что перевод денежных средств на карту незнакомца, например, при покупке на рынке или оплате транспорта, может привести к неожиданным последствиям. При таких операциях часто отсутствует кассовый чек, что может привести к обвинению в финансировании экстремистских организаций.

Отмечается, что даже незначительный перевод средств на счет запрещенной организации может сделать человека соучастником преступления. Гражданам советуют быть осторожными с благотворительными сборами, так как даже один рубль, переведенный на счета экстремистских организаций, может привести к серьезным правовым последствиям.

По статье 205.1 УК РФ за участие в финансировании терроризма предусмотрена уголовная ответственность. Она может включать лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет, пожизненное заключение, а также штраф до 1 млн рублей. В связи с этим россиянам рекомендуют использовать только легальные способы оплаты услуг.

13 января председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о подготовке пакета законодательных инициатив, целью которых является защита российских граждан от финансовых мошенников.

Ранее «Белый Интернет» предложил ужесточить наказание для цифровых террористов.