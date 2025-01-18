Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бе расплакался на пресс-конференции

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бе расплакался после объявления о завершении карьеры

Tекст: Мария Иванова

Как передает VG, норвежский биатлонист Йоханнес Бе, который является пятикратным олимпийским чемпионом, расплакался во время пресс-конференции после объявления о завершении спортивной карьеры. Бе сказал, что решение завершить карьеру далось ему нелегко, и он долго обдумывал его.

Он сказал: «Мы приближаемся к концу той мечты, что зажигала искру во мне. Это тяжело. Когда начался новый сезон, мне все казалось не таким, как прежде. Не было той же радости от переездов, тренировок».

Бе отметил, что время, проведенное в раздумьях во время болезни на Рождество, помогло ему принять решение. Изначально его планом было участие в Олимпиаде 2026 года, однако осознание того, что текущий сезон будет последним, укрепило его в решении уйти из спорта. В завершение он добавил, что доволен возможностью открыто рассказать о своем решении, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, биатлонист из Норвегии Йоханнес Бе заявил, что его критика в адрес российского спортсмена Александра Логинова после его победы на чемпионате мира в Антхольце была излишней.

В 2020 году норвежец Йоханнес Бе занял первое место в спринте на дистанции 10 км на этапе Кубка мира по биатлону в Финляндии. А в 2021 году тренер сборной России по биатлону назвал секрет победы на Кубке мира.