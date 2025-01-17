Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.14 комментариев
Путин назвал обстоятельными переговоры с Пезешкианом
Состоявшиеся в российской столице переговоры российской и иранской стороны были обстоятельными, заявил президент России Владимир Путин.
«Искренне рад приветствовать в Москве президента Исламской Республики Иран господина Масуда Пезешкиана, с которым мы только что завершили обстоятельные переговоры», – цитирует Путина ТАСС.
Он отметил, что Россия придает первостепенное значение укреплению дружеских и добрососедских отношений с Ираном. В их основе лежат принципы равноправия, уважения и учета интересов друг друга.
Также отношения между странами базируются на взаимовыручке и поддержке, это воплощается в конкретных делах, сказал президент.
Напомним, в пятницу президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами.
Путин указывал, что новый договор поспособствует укреплению сотрудничества во всех сферах.