Путин назвал обстоятельными переговоры с Пезешкианом

Tекст: Алексей Дегтярев

«Искренне рад приветствовать в Москве президента Исламской Республики Иран господина Масуда Пезешкиана, с которым мы только что завершили обстоятельные переговоры», – цитирует Путина ТАСС.

Он отметил, что Россия придает первостепенное значение укреплению дружеских и добрососедских отношений с Ираном. В их основе лежат принципы равноправия, уважения и учета интересов друг друга.

Также отношения между странами базируются на взаимовыручке и поддержке, это воплощается в конкретных делах, сказал президент.

Напомним, в пятницу президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами.

Путин указывал, что новый договор поспособствует укреплению сотрудничества во всех сферах.