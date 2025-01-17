В Москве задержали обманувшую граждан на 27 млн рублей мошенницу

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемая представлялась успешной предпринимательницей и предлагала платные курсы по обучению торговле криптоактивами, заключала договоры на доверительное управление средствами, обещая гарантированную прибыль, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Весной с подозреваемой встретилась 31-летняя москвичка, она заключила с ней договор о доверительном управлении деньгами для операций с криптоактивами. Условия контракта выполнены не были, средства не были возвращены. Потерпевшая обратилась в полицию. Материальный ущерб составил более 27 млн рублей.

Другой пострадавший, 31-летний житель Подмосковья, также пострадал от действий мошенницы. Он оплатил ее бизнес-курсы, после чего перевел 500 тыс. рублей на указанный счет для инвестиций. Впоследствии выяснилось, что инвестиции потеряны. Он также обратился в органы внутренних дел.

Дело завели по статье «Мошенничество», подозреваемая заключена под стражу.

В декабре ФСБ и МВД обнаружили три нелегальных кол-центра, которые обманывали десятки тыс. граждан из более 20 стран мира, похищая у них средства. Эти деньги направлялись на финансирование ВСУ.