Рогов заявил, что демилитаризованная зона должна охватить всю территорию Украины

Tекст: Вера Басилая

По словам Рогова, необходимо распространение демилитаризованной зоны на всю территорию постукраинского пространства, пока не вернувшегося в состав России, передает РИА «Новости».

Рогов подчеркнул, что будущее этого региона должны определять местные жители, а не внешние силы, такие как «нацистский режим или натовские войска».

В июне 2024 года Путин предложил инициативы по мирному урегулированию, включая прекращение огня после вывода украинских войск с новых российских регионов, отказ Киева от НАТО и принятие нейтрального статуса. Эти условия, по мнению Путина, необходимы для достижения долгосрочного мира.

Ранее Reuters сообщило о поддержке большинством советников Трампа идеи создания демилитаризованной зоны на Украине, патрулируемой европейскими военными, также было предложено заморозить текущую линию фронта.

Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что санкции против России или их отмена, а также вопрос о нейтралитете Украины также могут быть частью переговорного процесса.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что предложения о заморозке конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения аналогичны минским договоренностям, но хуже,