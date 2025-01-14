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В аэропорту Уфы ввели временные ограничения
Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропорту Уфы
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Уфы для обеспечения безопасности полетов.
В аэропорту Уфы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, передает ТАСС. Ранее в этот же день подобные меры были приняты в аэропортах Казани, Саратова, Нижнекамска и Ульяновска. Причиной ограничений, как пояснили в Росавиации, является обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов.
В то же время временные ограничения, ранее введенные в аэропорту Саратова (Гагарин), были сняты в 10:30 по московскому времени. В Росавиации уточнили, что действия экипажей воздушных судов, авиадиспетчеров и служб аэропортов были направлены на обеспечение безопасных условий для полетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Ижевска временно ввели ограничения на полеты, в аэропорту Нижнекамска также действуют аналогичные временные ограничения, а аэропорты Казани, Калуги, Саратова и Тамбова приостановили прием и отправку рейсов в целях обеспечения безопасности.