Когда в 2014 году начались события в Донецке и Луганске, украинские СМИ писали, что на улицы выходят бомжи. Теперь европейские СМИ то же самое пишут о Гренландии. Сколько лет прошло, а ничего не меняется.0 комментариев
ВС России поразили военные аэродромы ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники противника в 157 районах, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Средствами ПВО сбиты две французские управляемые авиабомбы Hammer, шесть америкаских снарядов РСЗО HIMARS и 83 беспилотника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В минувшие выходные сообщалось, что ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ и ВПК Украины. За прошлую неделю российские войска нанесли 28 ударов высокоточным оружием по военным объектам Украины.