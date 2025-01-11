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Белорусские пограничники задержали нарушителей с шарами на границе с Литвой
Белорусские пограничники задержали группу нарушителей с аэростатическими шарами и более 100 газовых баллонов на границе с Литвой.
Ночью 10 января белорусские пограничники из Лидского отряда задержали пятерых граждан Республики Беларусь в районе населенного пункта Погородно Вороновского района, сообщает Telegram-канал Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.
Нарушители передвигались на трех автомобиля. При осмотре транспортных средств обнаружены более 100 газовых баллонов, девять аэростатических шаров, 28 GPS-трекеров и более 30 сим-карт литовского оператора.
Все автомобили и обнаруженные предметы изъяты и доставлены в Лидский пограничный отряд. По факту задержания проводится дальнейшее разбирательство. Власти напоминают, что с 1 апреля 2024 года вступил в силу указ о запрете ввоза, хранения и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов без разрешения.
Незаконное содержание и использование беспилотников в пограничной зоне или пограничной полосе рассматривается как нарушение пограничного режима. За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 50 базовых величин по ст. 24.19 КоАП.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Лукашенко подписал указ о применении оружия против несанкционированных беспилотников.