Пентагон назвал страну, которая «может перестроить международный порядок»

Первый замглавы Пентагона Хикс назвала Китай единственной способной «перестроить международный порядок» страной

Tекст: Антон Антонов

Хикс заявила, что США не смогут добиться успеха в стратегическом соперничестве с Китаем, используя методы, применявшиеся во времена холодной войны против СССР. По ее словам, Китай не является аналогом советского блока, и подходы, основанные на тактике 40-летней давности, не принесут желаемого результата.

Она подчеркнула, что Китай является единственной страной, обладающей «волей и все большим набором средств, чтобы перестроить международный порядок», передает ТАСС.

Хикс отметила, что конкуренция с Китаем не должна означать конфликт, так как никто не желает глобальных разрушений. «Мы хотим, чтобы руководство КНР каждый день просыпалось, взвешивало риски агрессии и думало, что сегодня не тот день», – подчеркнула Хикс.

«И чтобы они думали так сегодня и каждый день в период до 2027 года, в 2035 году, а также в 2049-м и далее», – добавила она.

По словам Хикс, США продолжают укреплять свою национальную оборону, чтобы соответствовать вызовам нынешней эпохи стратегического соперничества с Китаем. Администрация США модернизирует американские вооруженные силы, добиваясь превосходства над Китаем в военной сфере на долгосрочной основе, заявила она.

По ее словам, Пентагон еще в конце 1990-х годов в своих прогнозах на 20 лет считал, что Россия и Китай являются наиболее вероятными потенциальными соперниками США. В то же время замглавы ведомства заявила, что проводимая Пекином в настоящее время модернизация Народно-освободительной армии Китая, по ее оценке, «стремительна, амбициозна и сфокусирована» против США.

Пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй, комментируя высказывания Хикс, заявил, что Вашингтон пытается найти предлог для сохранения своей военной гегемонии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американским президентом Джо Байденом заявил, что возможный конфликт или конфронтация Китая и США повлекли бы за собой невыносимые для обеих сторон последствия. Согласно американским СМИ, администрация Дональда Трампа будет иметь антикитайский характер.