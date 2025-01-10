Более 4 млн человек участвовали в акции Росмолодежи «Новый год в каждый дом»

Более 4 млн человек приняли участие в акции Росмолодежи «Новый год в каждый дом»

Участники акции поздравляли с Новым годом детей, оставшихся без попечения родителей, пожилых людей без родных, а также семьи военнослужащих и ветеранов Великой Отечественной войны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Ключевым событием стала акция «Елка желаний», в рамках которой президент России Владимир Путин исполнил мечты трех детей. Более 141 тыс. человек приняли участие, «сняв» пожелания с елки, которые можно исполнить до 28 февраля. Добровольцы из разных регионов России также вручали «Корзины добра» с гуманитарной помощью и новогодними подарками семьям военнослужащих и детям.

Волонтеры Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ посетили больницы и госпитали, поздравили военнослужащих в костюмах Дедов Морозов, а также организовали утренники для детей из семей военнослужащих. В Забайкальском крае и Астраханской области добровольцы оказали помощь в хозяйстве и провели праздничные мероприятия для детей.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что более 370 тыс. человек стали «настоящими Дедушками Морозами и Снегурочками», создавая праздничное настроение для тех, кто в этом нуждался. Акция объединила волонтеров, которые поздравляли одиноких пожилых людей, ветеранов войны и учителей.

Всероссийская акция «Новый год в каждый дом», организованная Росмолодежью и прошедшая с 5 декабря по 8 января, привлекла 4 247 000 участников и 376 500 добровольцев из всех регионов России.