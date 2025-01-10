Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.7 комментариев
Более 4 млн человек участвовали в акции Росмолодежи «Новый год в каждый дом»
Более 4 млн человек приняли участие в акции Росмолодежи «Новый год в каждый дом»
Акция Росмолодежи «Новый год в каждый дом» привлекла более 4,2 млн участников по всей России и за ее пределами, включив в себя мероприятия, направленные на поддержку детей и взрослого населения в праздничные дни.
Участники акции поздравляли с Новым годом детей, оставшихся без попечения родителей, пожилых людей без родных, а также семьи военнослужащих и ветеранов Великой Отечественной войны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Ключевым событием стала акция «Елка желаний», в рамках которой президент России Владимир Путин исполнил мечты трех детей. Более 141 тыс. человек приняли участие, «сняв» пожелания с елки, которые можно исполнить до 28 февраля. Добровольцы из разных регионов России также вручали «Корзины добра» с гуманитарной помощью и новогодними подарками семьям военнослужащих и детям.
Волонтеры Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ посетили больницы и госпитали, поздравили военнослужащих в костюмах Дедов Морозов, а также организовали утренники для детей из семей военнослужащих. В Забайкальском крае и Астраханской области добровольцы оказали помощь в хозяйстве и провели праздничные мероприятия для детей.
Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что более 370 тыс. человек стали «настоящими Дедушками Морозами и Снегурочками», создавая праздничное настроение для тех, кто в этом нуждался. Акция объединила волонтеров, которые поздравляли одиноких пожилых людей, ветеранов войны и учителей.
Всероссийская акция «Новый год в каждый дом», организованная Росмолодежью и прошедшая с 5 декабря по 8 января, привлекла 4 247 000 участников и 376 500 добровольцев из всех регионов России.