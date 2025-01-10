Tекст: Александра Юдина

Эксперт издания указывает, что возможное военное вторжение США в Гренландию может стать самой короткой войной в истории, передает РИА «Новости».

Старший научный сотрудник Датского института международных исследований Ульрик Прам Гад отметил, что «присоединение Гренландии к США военным путем станет самой короткой войной в мире, у Гренландии нет оборонительного потенциала». Дания передала большую часть тяжелой техники Украине, поэтому у Гренландии нулевая обороноспособность, пояснил эксперт.

Согласно историческим данным, в 1951 году США и Дания заключили соглашение о защите Гренландии Соединенными Штатами, учитывая неспособность датских вооруженных сил самостоятельно противостоять агрессору. Несмотря на сокращение военного присутствия США в регионе после окончания холодной войны, на северо-западе острова продолжает функционировать значимая американская космическая база Питуффик, что делает регион стратегически важным.

Кристиан Себи Кристенсен из Копенгагенского университета выразил сомнения в необходимости сражения.

«С кем они будут сражаться? С их собственными военными? Они уже там», – указал он, отметив, что датские военнослужащие не обладают достаточными навыками и оснащением для противостояния американским силам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о необходимости контроля США над Гренландией для защиты «свободного мира». Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен выразил мнение о вероятности независимости Гренландии, отметив, что остров вряд ли пожелает стать частью США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад должен с уважением относиться к мнению жителей Донбасса и Новороссии, как это предлагается в случае с учетом мнения жителей Гренландии.