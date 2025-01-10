Бундестаг солгал о недопуске наблюдателей ОБСЕ на выборы в Грузию

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«В заявлении парламентских групп Бундестага о процессах в Грузии содержится непроверенная и лживая информация о том, что миссия долгосрочных наблюдателей ОБСЕ не была допущена на выборы», – отмечает «Имеди».

«В действительности миссия наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ открылась более чем за месяц до выборов, - сообщает телекомпания. – В ней было 12 международных экспертов и 30 долгосрочных наблюдателей, которые приступили к работе в масштабах всей Грузии с 19 сентября, что есть в официальных источниках».

«За несколько дней до выборов к ним присоединились 350 краткосрочных наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ», – сообщает «Имеди».

Телекомпания напоминает, что с руководством миссии встречался премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, речь шла о свободной и конкурентной предвыборной обстановке, что было подтверждено в итоговом докладе ОБСЕ.

Немецкий парламент критикует правящую партию «Грузинская мечта» в своем заявлении за якобы откат от демократии и призывает рассмотреть вопрос проведения новых выборов.

«Грузинская мечта» получила по итогам выборов 89 мандатов, четыре оппозиционных партий – в целом 61, но они отказываются признавать результаты и требуют нового голосования.