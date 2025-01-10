Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.0 комментариев
Бундестаг солгал о недопуске наблюдателей ОБСЕ на выборы в Грузию
Бундестаг в пятницу распространил неверную информацию о недопуске наблюдателей ОБСЕ на выборы в парламент Грузии, которые состоялись 26 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на телекомпанию «Имеди».
«В заявлении парламентских групп Бундестага о процессах в Грузии содержится непроверенная и лживая информация о том, что миссия долгосрочных наблюдателей ОБСЕ не была допущена на выборы», – отмечает «Имеди».
«В действительности миссия наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ открылась более чем за месяц до выборов, - сообщает телекомпания. – В ней было 12 международных экспертов и 30 долгосрочных наблюдателей, которые приступили к работе в масштабах всей Грузии с 19 сентября, что есть в официальных источниках».
«За несколько дней до выборов к ним присоединились 350 краткосрочных наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ», – сообщает «Имеди».
Телекомпания напоминает, что с руководством миссии встречался премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, речь шла о свободной и конкурентной предвыборной обстановке, что было подтверждено в итоговом докладе ОБСЕ.
Немецкий парламент критикует правящую партию «Грузинская мечта» в своем заявлении за якобы откат от демократии и призывает рассмотреть вопрос проведения новых выборов.
«Грузинская мечта» получила по итогам выборов 89 мандатов, четыре оппозиционных партий – в целом 61, но они отказываются признавать результаты и требуют нового голосования.