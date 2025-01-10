Минобороны: Российская ПВО за ночь уничтожила 40 украинских беспилотников

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что количество дронов, 16 единиц, было сбито над территорией Ростовской области.

Кроме того, в различных регионах России также были зафиксированы и уничтожены украинские беспилотники. Так, четыре дрона были уничтожены над Курской областью, еще четыре – над Воронежской областью.

Три беспилотника сбиты в Брянской области, два – в Краснодарском крае, а один – над Белгородской областью. В акватории Азовского моря дежурные средства ПВО перехватили десять аппаратов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростовской области силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 16 беспилотников, причем жертв и пострадавших нет.