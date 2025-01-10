Гипотеза о том, что миграция и нелегальный ее компонент в частности сильно повышает стоимость жизни для коренного населения, подтверждается целым рядом недавних исследований в различных странах.11 комментариев
Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА
В Ростовской области силами ПВО и средствами РЭБ сбито и подавлено 16 БПЛА, жертв и пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
«Силы и средства ПВО отражают в Ростовской области массированную воздушную атаку врага», – сообщил Слюсарь в Telegram.
В селе Чалтырь из-за атаки загорелись частный дом и припаркованные рядом машины, в селе Крым произошло возгорание на территории производственного предприятия, в хуторе Крюков повреждено семь жилых домов и школа.
Напомним, украинские беспилотники также атаковали Воронежскую и Брянскую области.