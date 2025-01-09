Российская ПВО сбила над Брянской областью два беспилотника

Фицо договорился о стабильных поставках российского газа в Словакию

Роберт Фицо обеспечил поставки газа в Словакию без повышения цен после визита в Россию

Tекст: Денис Тельманов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал надежные поставки газа из России главным итогом декабрьских переговоров с президентом Владимиром Путиным в Москве, передает ТАСС.

В своем видеообращении Фицо заявил: «Я должен был обеспечить поставки газа для нужд Словакии. Поставки газа обеспечены даже без повышения цен на газ».



Фицо также обвинил Украину в нанесении ущерба энергетической безопасности Словакии. Он отметил, что отказ Украины продлить соглашение о транзите российского газа через ее территорию угрожает поставкам. В ответ словацкий премьер пригрозил, что Словакия может сократить пособия украинским беженцам и прекратить поставки электроэнергии на Украину.

Визит Фицо в Москву состоялся 22 декабря, где его принял президент России Владимир Путин. Это была первая личная встреча политиков с 2016 года. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, обсуждались пути и варианты поставок российского газа в Европу.

Транзит российского газа через Украину был полностью остановлен 1 января из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. Это соглашение предусматривало прокачку 40 млрд кубометров газа ежегодно. Отказ Украины, по словам Газпрома, лишил российский холдинг возможности подавать топливо этим маршрутом. Европейские газотранспортные операторы подтвердили прекращение поставок в Австрию, Италию, Молдавию, Словакию и Чехию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности уменьшения помощи украинцам на территории страны в ответ на прекращение транзита газа через Украину.

Фицо указал, что Европейский союз столкнется с серьезными последствиями из-за прекращения транзита российского газа через Украину. Словакия готова к остановке транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года, но это решение негативно скажется на европейской экономике и приведет к росту цен, заявили в словацком министерстве экономики.

