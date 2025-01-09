Гипотеза о том, что миграция и нелегальный ее компонент в частности сильно повышает стоимость жизни для коренного населения, подтверждается целым рядом недавних исследований в различных странах.4 комментария
Украинский беспилотник сбит над Брянской областью
Беспилотник вооруженных сил Украины сбит российскими силами ПВО над территорией Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Богомаз в Telegram сообщил, что никто не пострадал, разрушений нет.
Напомним, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в пригородах Воронежа несколько беспилотных летательных аппаратов были обнаружены и уничтожены средствами ПВО и РЭБ. Также сообщалось, что украинские военные атаковали Саратовскую область с использованием дронов «Бобер».