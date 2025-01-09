Гипотеза о том, что миграция и нелегальный ее компонент в частности сильно повышает стоимость жизни для коренного населения, подтверждается целым рядом недавних исследований в различных странах.3 комментария
Дежурные силы ПВО уничтожили несколько дронов в пригородах Воронежа
Губернатор сообщил об уничтожении дронов при помощи ПВО и РЭБ в пригородах Воронежа
В пригородах Воронежа несколько беспилотных летательных аппаратов были обнаружены и уничтожены средствами ПВО и РЭБ, пострадавших нет, повреждены два частных дома, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
В пригородах Воронежа были уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), следует из сообщения в Telegram-канале Гусева.
Губернатор сообщил, что пострадавших в результате инцидента нет, однако были зафиксированы повреждения двух частных домов.
Гусев добавил, что на данный момент угроза БПЛА сохраняется в регионе, и все службы находятся в состоянии повышенной готовности.
Власти продолжают контролировать ситуацию, чтобы предотвратить возможные дополнительные угрозы для населения и инфраструктуры области.
Ранее Нововоронежская АЭС сообщила о штатной работе после того, как ПВО успешно отразила атаку беспилотников.
До этого в одном из районов Воронежа вводили режим чрезвычайной ситуации после атаки украинских дронов. Кроме того, в четверг в Курской области силы ПВО уничтожили украинскую ракету.