Дежурные силы ПВО уничтожили несколько дронов в пригородах Воронежа

Губернатор сообщил об уничтожении дронов при помощи ПВО и РЭБ в пригородах Воронежа

Tекст: Вера Басилая

В пригородах Воронежа были уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), следует из сообщения в Telegram-канале Гусева.

Губернатор сообщил, что пострадавших в результате инцидента нет, однако были зафиксированы повреждения двух частных домов.

Гусев добавил, что на данный момент угроза БПЛА сохраняется в регионе, и все службы находятся в состоянии повышенной готовности.

Власти продолжают контролировать ситуацию, чтобы предотвратить возможные дополнительные угрозы для населения и инфраструктуры области.

Ранее Нововоронежская АЭС сообщила о штатной работе после того, как ПВО успешно отразила атаку беспилотников.

До этого в одном из районов Воронежа вводили режим чрезвычайной ситуации после атаки украинских дронов. Кроме того, в четверг в Курской области силы ПВО уничтожили украинскую ракету.