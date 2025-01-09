Гипотеза о том, что миграция и нелегальный ее компонент в частности сильно повышает стоимость жизни для коренного населения, подтверждается целым рядом недавних исследований в различных странах.3 комментария
ПВО уничтожила украинскую ракету над Курской областью
Украинская ракета была сбита над Курской областью во время седьмой ракетной тревоги за день
В Курской области силы ПВО уничтожили украинскую ракету, ракетная тревога объявлялась семь раз, сообщили в оперштабе.
Как сообщает оперштаб Курской области, украинская ракета уничтожена силами ПВО.
В четверг в Курской области было объявлено семь предупреждений о ракетной угрозе.
Ранее в Минобороны пообещали ответить на ракетный удар ВСУ по Белгородской области.
Российские комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-СМ» уничтожили восемь ракет ATACMS, выпущенных Украиной по Белгородской области.