Гипотеза о том, что миграция и нелегальный ее компонент в частности сильно повышает стоимость жизни для коренного населения, подтверждается целым рядом недавних исследований в различных странах.8 комментариев
Беспилотники подавлены средствами РЭБ в пригороде Воронежа
В пригороде Воронежа средствами радиоэлектронной борьбы подавлено несколько беспилотников, никто не пострадал, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Повреждено одно предприятие и частный дом, сообщил Гусев в Telegram.
Также он уточнил, что в результате предыдущей атаки БПЛА повреждено пять частных домов и две машины.
Напомним, Гусев сообщал, что в пригородах Воронежа средствами ПВО и РЭБ уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов.