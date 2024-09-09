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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как КВН влиял на политику

    Ряд шуток, прозвучавших в эфире программы, действительно оказали влияние на массовое восприятие политпроцессов. По-моему, самой сильной политической шуткой на площадке КВН была шутка 1988 года «Партия, дай порулить».

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов У оспы обезьян есть одна неприятная для биотеха особенность

    Хорошо, что натуральную оспу искоренили во времена, когда все эти прекрасные люди были детьми, а государства умели разделять реальные угрозы.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Второе освобождение Донбасса

    Красноармейск может сыграть ту же роль в освобождении Донбасса, которую Таганрог сыграл в 1943 году – конечно, с учетом нынешних реалий. В 2024 году битвы на донбасской и курской земле снова оказались взаимосвязанными.

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    9 сентября 2024, 07:29 • Новости дня

    Глава «Царьграда» женился на детском омбудсмене Львовой-Беловой

    Глава «Царьграда» Малофеев женился на детском омбудсмене Львовой-Беловой

    Бизнесмен и глава телеканала «Царьград» Константин Малофеев женился на уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, сообщили СМИ.

    Как пишет «Лента.ру», свадьба прошла 8 сентября, этот день связан с памятью покровителей брака святых мучеников Адриана и Наталии.

    Издание отмечает, что Львова-Белова уже была замужем за священником Павлом Когельманом, у нее девять детей. 50-летний Малофеев тоже уже состоял в браке, у него трое детей.

    8 сентября 2024, 12:04 • Новости дня
    Памфилова рассказала о малом числе жалоб в ходе голосования

    Памфилова: Жалоб на нарушения в ходе голосования мало

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жалоб на нарушения во время единого дня голосования (ЕДГ) мало, несмотря на то, что выборы проходят в «экстраординарной ситуации», заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на брифинге в информационном центре ЦИК.

    Памфилова заявила, что в Единый день голосования, который проходит в «экстраординарных, экстремальных, неординарных условиях» зафиксировано минимальное количество нарушений, обращений по жалобам так же поступает мало.

    Однако, по словам главы ЦИК, в настоящее время уже отмечены попытки отдельных представителей партий вмешаться в избирательный процесс. Речь идет о 60 инцидентах в различных регионах. «Наибольшее количество подобных инцидентов, я бы так сказала, подтвержденных реальностью, у нас отмечено в городе Севастополь, в Псковской и Самарской областях», – приводит ее слова ТАСС.

    Она также отметила, что уровень атак на системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) низкий, их число за все время голосования на выборах не превышает 5 тыс. Порядка 150 тыс. потенциально опасных воздействий на интернет-ресурсы ЦИК России было заблокировано с начала голосования на выборах.

    «Сегодня главный день, основной день, Единый день голосования, 8 сентября», – подчеркнула она.

    Памфилова добавила, что на выборах глав регионов наивысшая явка в Кузбассе – почти 60%, и в Башкирии – 55%.

    Ранее политолог, глава «Клуба регионов» Сергей Старовойтов сообщил, что выборы в этом году проходят спокойно и собранно.

    В воскресенье в России начался завершающий день голосования на выборах разного уровня. Избирательные участки открыты в 83 регионах.

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    8 сентября 2024, 19:45 • Новости дня
    Рар объяснил слова Шольца о мирных переговорах по Украине

    Политолог Рар: Шольц реагирует на гаснущее желание немцев поддерживать Украину

    Рар объяснил слова Шольца о мирных переговорах по Украине
    @ Carsten Koall/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Олаф Шольц осознает, что предстоящие выборы в Бранденбурге его партия может выиграть только за счет призывов к миру на Украине, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в конфликте на Украине пришло время для переговоров.

    «Канцлер чувствует, что в немецком обществе гаснет уровень поддержки Украины. Об этом в частности свидетельствуют результаты земельных выборов в восточной Германии», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он напомнил, что через две недели состоятся земельные выборы в Бранденбурге. «Шольц понимает, что его партия может выиграть только призывами к миру на Украине», – объяснил собеседник.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о «моменте для дискуссий» в контексте завершения конфликта на Украине. «Я считаю, что сейчас тот момент, когда нам необходимо обсудить, как мы можем выйти из этой военной ситуации, и достичь мира быстрее, чем кажется сейчас», – сказал он в интервью телеканалу ZDF.

    Канцлер также отметил, что страны Запада и Украина планируют провести еще одну «мирную конференцию» и он вместе с Владимиром Зеленским хочет видеть Россию среди участников мероприятия. Шольц при этом добавил, что намерен продолжить усилия по поддержке Киева, но признал, что некоторые граждане не согласны с этим, о чем свидетельствует успех правых на региональных выборах в Германии.

    Германия второй после США по объемам поставщик военной помощи Украине. Однако правительство Шольца сталкивается с давлением в связи с общественной усталостью от этого кризиса. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что вопрос мирных переговоров с Украиной потерял актуальность после вторжения ВСУ в Курскую область.

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    8 сентября 2024, 12:00 • Видео
    Шутка Путина про Харрис наделала шороху

    «Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу». Такими словами кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что фаворитом России является Камала Харрис с ее заразительным смехом.

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    8 сентября 2024, 19:05 • Новости дня
    Умер телеведущий Александр Масляков
    Умер телеведущий Александр Масляков
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Известный российский и советский телеведущий, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков умер на 83-м году жизни.

    О смерти Маслякова сообщается в официальном канале «Клуба веселых и находчивых» (КВН) в Telegram.

    «С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков», – говорится в сообщении.

    За годы своей жизни Масляков получил множество наград, стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Он также основал творческое объединение «АМиК», которому принадлежит КВН.

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    8 сентября 2024, 12:56 • Новости дня
    ВС России взяли в клещи группировку ВСУ в Селидово
    ВС России взяли в клещи группировку ВСУ в Селидово
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка украинских войск в Селидово в ДНР оказалась в клещах, сообщили ТАСС в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, Селидово находится в клещах.

    Ранее ВСУ бежали с позиций у больницы на юге Селидова.

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    8 сентября 2024, 16:11 • Новости дня
    Аналитики назвали имя первого в мире возможного триллионера

    The Guardian: Илон Маск может стать первым в мире триллионером

    Аналитики назвали имя первого в мире возможного триллионера
    @ Yolanda Ruiz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский предприниматель Илон Маск может стать первым в мире триллионером к 2027 году, пишет The Guardian.

    По данным экспертов Informa Connect Academy, средний ежегодный прирост состояния Маска составляет около 110%, поэтому вполне вероятно, что уже через несколько лет он преодолеет отметку в триллион долларов, пишет The Guardian, передает «Газета.Ru».

    Отмечается, что Маск уже сейчас занимает первое место в рейтинге самых богатых людей планеты по версии Bloomberg, его состояние оценивается в более чем 251 млрд долларов.

    Вторым триллионером в 2028 году может стать основатель и председатель индийского конгломерата Adani Group Гуатам Адани, считают аналитики. Его состояние растет еще быстрее, чем у Маска – примерно на 123% в год.

    Шансы стать триллионерами в ближайшие годы есть и у главного исполнительного директора Nvidia Дженсена Хуанга, индонезийского магната Праджого Пангесту, президента и CEO группы компаний Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернара Арно и основателя Meta (признана экстремистской и запрещена в России) Марка Цукерберга. Для последних двух, по оценкам аналитиков, на это может уйти чуть больше времени – около шести лет.

    Ранее основательница и гендиректор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук в третий раз подряд возглавила рейтинг самых богатых женщин России по версии Forbes.

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    8 сентября 2024, 15:52 • Новости дня
    Названы имена погибших при ударе по учебному центру ВСУ в Полтаве офицеров
    Названы имена погибших при ударе по учебному центру ВСУ в Полтаве офицеров
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате российского удара по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве погиб ряд украинских офицеров, пишут украинские СМИ.

    Среди погибших значатся подполковники Андрей Назаренко и Сергей Дюдюк, майор Сергей Андрущук, инструктор учебного взвода связи Виталий Кучерук, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна».

    Напомним, во вторник Россия нанесла ракетный удар по 179-му военно-учебному центру и Институту связи в Полтаве. Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил гибель 51 человека и ранения 271. Ранее британский эксперт назвал удар по Полтаве тяжелым ударом по ценным кадрам ВСУ.

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    8 сентября 2024, 23:24 • Новости дня
    Появились сведения об обстоятельствах смерти Маслякова

    Причиной смерти Маслякова назвали онкологическое заболевание

    Появились сведения об обстоятельствах смерти Маслякова
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Советский и российский телеведущий Александр Масляков последние два года боролся с онкологическим заболеванием, сообщили СМИ.

    Как пишет «Комсомольская правда», по «неофициальным данным», злокачественное новообразование в легком у Маслякова выявили, когда он в 2022 году лечился от коронавирусной инфекции.

    «Ситуация была серьезная, заметные ухудшения в состоянии Маслякова случились в конце 2023 года и весной 2024 года», – пишет издание.

    Последнее время он наблюдался в НМИЦ онкологии имени Блохина. Весной 2024 года врачи признали опухоль неоперабельной, было решено, что другие виды лечения не помогут. Кроме того, сказывались последствия дважды перенесенной Масляковым коронавирусной инфекции, передает RT.

    «Сообщается, что последние полгода Масляков с трудом разговаривал и дышал. Он находился в отделении паллиативной помощи одной из московских больниц, не общался с журналистами, посвящая все свое время семье. Близкие были с ним до последних минут», – сообщает RT.

    В связи с болезнью Масляков прекратил заниматься управлением КВН и связанными с игрой проектами.

    Напомним, Масляков скончался на 83-м году жизни. За годы своей жизни Масляков получил множество наград, стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Он также основал творческое объединение «АМиК», которому принадлежит КВН.

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    8 сентября 2024, 21:21 • Новости дня
    Совбез Белоруссии заявил о многотысячной группировке ВСУ у границы
    Совбез Белоруссии заявил о многотысячной группировке ВСУ у границы
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рядом с границей Белоруссии сконцентрирована украинская военная группировка численностью порядка 14 тыс. человек, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

    «Рядом с нашими границами находится группировка ВСУ, других военизированных структур Украины – около 14 тысяч военнослужащих», – сказал он в эфире телеканала ОНТ, передает ТАСС.

    Ранее МИД Украины заявил, что Белоруссия якобы «сосредотачивает значительное количество личного состава, в том числе сил специальных операций, вооружения и военной техники… в Гомельской области вблизи северных границ Украины».

    В ведомстве заверили, что Киев не собирается предпринимать никаких недружественных действий, и призвали Минск отвести войска от украинской границы «на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся у Белоруссии систем огня». Позже Белоруссия опровергла направление Украиной требований об отводе войск от границы.

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    9 сентября 2024, 01:20 • Новости дня
    Стало известно, где Масляков провел последние дни жизни
    Стало известно, где Масляков провел последние дни жизни
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Последние дни жизни телеведущий Александр Масляков провел в московской больнице, его семья была с ним до последних минут, сообщают СМИ.

    Масляков, у которого выявили злокачественное новообразование в легком, находился в отделении паллиативной помощи, пишет «Комсомольская правда». Паллиативная помощь оказывается людям с неизлечимыми заболеваниями, для улучшение качества жизни пациентов.

    Опухоль признали неоперабельной весной 2024 года, врачи заявили, что другие виды лечения также не помогут, передает RT.

    Масляков несколько месяцев был в очень плохом состоянии. Он почти не говорил и был прикован к постели. Рядом с телеведущим оставались его близкие. По данным СМИ, он наблюдался в НМИЦ онкологии имени Блохина.

    Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев, который ранее временно вел КВН во время болезни Маслякова, рассказал, что последний раз общался с ним два месяца назад. «Месяц назад он трубку не снял. Сняла трубку Светлана, супруга, и сказала, что Александр Васильевич чуть-чуть приболел. Просто насморк. То мужество, с которым человек уходил, угасал, – для меня это урок личного мужества», – рассказал актер в интервью ТАСС.

    Напомним, злокачественное новообразование у Маслякова обнаружили, когда он в 2022 году лечился от коронавирусной инфекции. 8 сентября 2024 года телеведущий скончался.

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    8 сентября 2024, 13:19 • Новости дня
    FPV-дроны «Ключ» начали применять на Курском направлении СВО
    FPV-дроны «Ключ» начали применять на Курском направлении СВО
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские FPV-дроны линейки «Ключ» запущены в серийное производство и применяются на пяти направлениях спецоперации, включая курское, сообщил официальный представитель учебного центра «Пустельга».

    По его словам, центр «Пустельга» с июля запустил производство FPV-дронов линейки «Ключ», работающих на нестандартных частотах на пяти направлениях СВО, включая Курское, передает ТАСС. Он добавил, что поставляется до 2 тыс. дронов ежемесячно. В организации отметили, что аппараты могут оснащаться различной полезной нагрузкой в зависимости от боевых задач. В линейку входят 7 и 10-дюймовые аппараты.

    Ранее в зоне СВО решили апробировать технологию дистанционного управления FPV-дронами через интернет.

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    8 сентября 2024, 17:35 • Новости дня
    Шольц: В конфликте на Украине пришло время для переговоров
    Шольц: В конфликте на Украине пришло время для переговоров
    @ Carsten Koall/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В конфликте на Украине настал момент для обсуждения того, как достичь мира, такое мнение высказал канцлер Германии Олаф Шольц.

    «На мой взгляд, сейчас настал момент, когда следует обсудить и то, как мы от этой военной ситуации придем к миру быстрее, чем это кажется реалистичным в данный момент», – сказал Шольц в интервью телеканалу ZDF, передает ТАСС.

    Новая конференция по Украине «неизбежна», российская сторона должна принять в ней участие, считает канцлер ФРГ.

    При этом он заявил, что намерен продолжить усилия по поддержке Украины, но признал, что «ряд граждан не согласен с поддержкой Украины», о чем свидетельствует успех выступающих против военной помощи Киеву партий на региональных выборах в Германии.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос мирных переговоров с Украиной потерял актуальность после вторжения украинских войск в Курскую область.

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    8 сентября 2024, 12:56 • Новости дня
    Лавров заявил об очевидной «агонии» киевского режима на фоне «курской акции» ВСУ
    Лавров заявил об очевидной «агонии» киевского режима на фоне «курской акции» ВСУ
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Недавние атаки Вооруженных сил Украины на территорию Курской области являются ярким свидетельством агонии киевского режима, который под давлением Запада пытается превратить Украину в угрозу для России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    В своем комментарии журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале, Лавров подчеркнул, что действия киевского режима полностью соответствуют планам Запада по превращению Украины в плацдарм для антироссийской агрессии. По словам министра, Запад, пришедший к власти на Украине путем «антиконституционного переворота», использует страну в качестве инструмента для дестабилизации ситуации в регионе, передает ТАСС.

    «Это не получится. Это уже всем понятно. Судороги какие-то, агония, которые мы сейчас наблюдаем, в том числе в рамках так называемой курской акции, очевидны для всех. Поэтому наше дело правое», – добавил Лавров.

    Ранее сообщалось, что западные союзники Украины выражают опасения по поводу способности ВСУ удержать позиции в приграничных районах Курской области в течение ближайших пары месяцев на фоне успешного наступления российских войск.

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    8 сентября 2024, 22:12 • Новости дня
    Явка на федеральной платформе дистанционного голосования составила 90%
    Явка на федеральной платформе дистанционного голосования составила 90%
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 90%, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, отметив, что это высокая явка.

    «Наблюдаем определенную тенденцию, надеемся, что она будет продолжена. Мы видим, что все-таки в тех 25 регионах, где было дистанционное электронное голосование, по крайней мере там, где уже более или менее подводите итоги, видно, что <…> избиратели <...> осознанно идут на это. В основном они голосуют, 90% – высокая явка», – приводит слова Памфиловой ТАСС.

    Напомним, МВД не выявило нарушений, способных повлиять на итоги выборов в России. Руководитель проектов ЭИСИ, член правления РАПН Владимир Шаповалов указывал, что избирательная система в России непрерывно совершенствуется, пандемия коронавируса и специальная военная операция сделали выборы более технократичными и современными.

    Сообщалось, что хакеры предприняли 222 попытки DDoS-атаки на ресурсы ЦИК, Департамента информационных технологий Москвы и системы дистанционного электронного голосования в период проведения выборов.

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    8 сентября 2024, 21:30 • Новости дня
    Эрнст прокомментировал смерть Маслякова

    Эрнст: Смерть Маслякова стала горькой утратой для всей России

    Эрнст прокомментировал смерть Маслякова
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеведущий Александр Масляков был одним из тех, кто формировал историю телевидения, он открыл дорогу в эту сферу десяткам талантливых людей, заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

    Эрнст назвал смерть Маслякова горькой и невосполнимой утратой как для Первого канала, так и для России в целом, передает ТАСС.

    «Утрата горькая и невосполнимая. Для Первого канала и для всей страны. Он был из поколения первых. Из тех, кто творил историю телевидения, и без которого телевидение трудно себе представить. Он был всегда и всегда был молодым, – сказал он. – И перефразируя Андрея Платонова, хочется сказать: без него народ неполный».

    Напомним, известный российский и советский телеведущий, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни.

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    8 сентября 2024, 14:40 • Новости дня
    Бойца MMA арестовали за избиение человека в Москве

    Суд в Москве арестовал бойца MMA Мискиншоева за избиение мужчины

    Бойца MMA арестовали за избиение человека в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    По делу о нападении на мужчину у метро «Рязанский проспект» в Москве арестован боец смешанных единоборств (MMA) Эраджа Мискиншоев.

    Соответствующее решение вынес Кузьминский суд Москвы, передает ТАСС. По информации с сайта суда, Мискиншоев обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц.

    По версии следствия, боец вместе со знакомым в ходе драки у метро «Рязанский проспект» причинил незнакомцу тяжелые травмы.

    Мискиншоев, 24-летний уроженец Таджикистана, является мастером спорта по боевому самбо и имеет опыт выступлений на соревнованиях по панкратиону. Он выиграл три из четырех боев на турнирах MMA.

    В прошлом году бойца ММА арестовали по делу об убийстве ветерана спецоперации.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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