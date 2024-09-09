Ряд шуток, прозвучавших в эфире программы, действительно оказали влияние на массовое восприятие политпроцессов. По-моему, самой сильной политической шуткой на площадке КВН была шутка 1988 года «Партия, дай порулить».6 комментариев
Глава «Царьграда» женился на детском омбудсмене Львовой-Беловой
Глава «Царьграда» Малофеев женился на детском омбудсмене Львовой-Беловой
Бизнесмен и глава телеканала «Царьград» Константин Малофеев женился на уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, сообщили СМИ.
Как пишет «Лента.ру», свадьба прошла 8 сентября, этот день связан с памятью покровителей брака святых мучеников Адриана и Наталии.
Издание отмечает, что Львова-Белова уже была замужем за священником Павлом Когельманом, у нее девять детей. 50-летний Малофеев тоже уже состоял в браке, у него трое детей.