Ряд шуток, прозвучавших в эфире программы, действительно оказали влияние на массовое восприятие политпроцессов. По-моему, самой сильной политической шуткой на площадке КВН была шутка 1988 года «Партия, дай порулить».6 комментариев
Бузова поблагодарила Маслякова «за смех в детстве, юности и сейчас»
Комментируя смерть телеведущего Александра Маслякова, певица Ольга Бузова, которая была членом жюри КВН, поблагодарила его за предоставленную возможность, добрые слова, поддержку и понимание.
«Помню, как все детство мы всей семьей ждали КВН, дальше была легендарная музыка, и выходил он, объявляя своим голосом о начале программы. Это означало, что ближайшие три часа будет много смеха и отличное настроение у всех. КВН в нашей крови!» – заявила Бузова в Telegram.
Она отметила, что КВН «был везде – в школах, институтах и в телевизоре». Певица призналась, что «мечтала хотя бы разок попасть на игру». «И попала, да еще и как… сразу в жюри», – заявила она.
Бузова выразила Маслякову благодарность за «свободу юмора и возможность шутить обо всем на нашем ТВ». «Спасибо за смех в моем детстве, юности, да и сейчас», – заявила певица.
Бузова подчеркнула, что «частичка» Маслякова сейчас есть «в каждом шоу, сериале или кино» на российском ТВ, которые создаются выходцами «из школы КВН». «Мы Вас очень любим и никогда не забудем», – заявила Бузова.
Напомним, Масляков скончался на 83-м году жизни. СМИ сообщают, что последние два года он боролся с онкологическим заболеванием.