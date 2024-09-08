Красноармейск может сыграть ту же роль в освобождении Донбасса, которую Таганрог сыграл в 1943 году – конечно, с учетом нынешних реалий. В 2024 году битвы на донбасской и курской земле снова оказались взаимосвязанными.0 комментариев
Российская артиллерия уничтожила ДРГ ВСУ в лесополосе в Курской области
Российская артиллерия нанесла точный удар по диверсионно-разведывательной группе (ДРГ) Вооруженных сил Украины, скрывавшейся в лесистой местности Курской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Как указали в ведомстве, российские военные, используя данные воздушной разведки группировки войск «Север», обнаружили украинских диверсантов, укрывшихся в лесополосе приграничного района. Отмечается, что после подтверждения информации артиллерийские расчеты нанесли по обнаруженным целям высокоточный удар, передает ТАСС.
В Минобороны уточнили, что все цели были уничтожены артиллерийскими ударами расчетов группировки войск «Север».
Ранее сообщалось, что экипаж Су-34 авиабомбами поразил скопление личного состава ВСУ в приграничном районе Курской области.