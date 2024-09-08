Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.7 комментариев
Белорусская теннисистка Соболенко выиграла US Open
Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу в финале турнира Большого шлема US Open в женском одиночном разряде.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:5, передает «Интерфакс». Для Соболенко это первая победа на US Open в одиночном разряде.
«Я очень счастлива. Мне пришлось пройти через тяжелые уроки, чтобы выиграть этот прекрасный трофей. Думаю, что сейчас я самый счастливый человек в мире», – передает «Чемпионат» слова Соболенко на корте после матча.
Ранее российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли серебряные медали летних Олимпийских игр в Париже в женском парном разряде.