Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью
Российские военные в субботу в 15.00 сбили БПЛА, запущенный ВСУ в сторону Курской области.
Дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией Курской области, сообщили в Минобороны.
Ранее ВС России поразили цех производства «Паляниц» и аэродром ВСУ.