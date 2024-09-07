Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
В Киргизии ввели новый порядок проведения платежей
В Киргизии введен новый порядок проведения платежей, направленный на обеспечение прозрачности финансовых потоков и снижение затрат на транзакции, сообщил министр экономики страны Данияр Амангельдиев.
Он также добавил, что уже создана специальная государственная компания, которая будет обеспечивать нормальное проведение транзакций, и данное решение закреплено в правительственном постановлении, передает РИА «Новости».
При этом Амангельдиев отметил, что нет ограничений по текущим платежам, и банки смогут легче решать вопросы по комплаенсу, что гарантирует чистоту финансовых операций. Таким образом, обеспечивается прозрачность и простота транзакций, объяснил он.
Национальный банк Киргизии ранее опубликовал постановление, согласно которому в течение года банки страны не смогут принимать платежные поручения и осуществлять расчеты по контрактам, связанным с товарами, работами и услугами, поступающими из иностранных государств или отправляемыми в них, без поставки на территорию Киргизии.