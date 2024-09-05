В США предъявили обвинение политологу Саймсу и его жене

Лавров потребовал не шутить с красными линиями России

Tекст: Елизавета Шишкова

«Они [США] должны понимать, что не надо шутить про наши красные линии. И они прекрасно знают, где они проходят», – указал Лавров.

Говоря о перспективах поставок Киеву ракет для самолетов F-16, министр отметил, что Вашингтон уже перешел за тот порог, который сам для себя обозначил, а президент Украины Владимир Зеленский этим пользуется, передает ТАСС.

Лавров напомнил, что координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби призывал очень осторожно подходить к наращиванию поддержки Украины, чтобы не спровоцировать третью мировую войну, потому что будет жалко Европу.

Таким образом, отметил министр, у США существует генетическая убежденность, что их никто не тронет.

«Это разрушает все те принципы, на которых зиждутся еще советско-американские договоренности о стратегической стабильности, которые затем были переподтверждены, развиты уже с Российской Федерацией», – сказал Лавров.

При этом глава МИД убежден, что в США есть умные люди, имеющие определенное влияние. Он выразил надежду, что интересы России будут учтены.

Ранее издание Financial Times сообщало, что Киев передал США список целей в России для ударов дальнобойными ракетами.