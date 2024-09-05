Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.19 комментариев
Сборная России по футболу обыграла вьетнамцев со счетом 3:0
Сборная России по футболу одержала победу над командой Вьетнама со счетом 3:0 в своем первом матче товарищеского турнира, который проходит в Ханое.
Голы забили Далер Кузяев на 24-й минуте и Тамерлан Мусаев на 77-й минуте. Также на 62-й минуте мяч в свои ворота отправил игрок сборной Вьетнама Ву Ван Тхань, передает ТАСС.
Этот матч стал частью товарищеского турнира LPBank Cup.
7 сентября сборная России встретится с командой Таиланда в Ханое, а 10 сентября состоится игра между сборными Вьетнама и Таиланда. Победитель турнира получит 10 тыс. долларов, а команды, занявшие второе и третье места, – 7 тыс. и 5 тыс. долларов соответственно.