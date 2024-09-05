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    Дальний Восток стал окном России в новую экономическую реальность
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    «Иностранный легион» ВСУ перебросили к границе России
    Эксперт объяснил острую необходимость легкого самолета «Байкал»
    Минфин заявил об интересе западных инвесторов в повторном обмене активами
    На ЗАЭС восстановили работу отключенной высоковольтной линии
    Назван планировавший вторжение ВСУ в Курскую область экс-офицер ВС Франции
    СМИ сообщили о прорыве обороны ВСУ в Клещеевке
    Алиханов: Смена подрядчика затянет создание самолета «Байкал»
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Маленькие народы вынуждены совершать исторические ошибки

    Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.

    19 комментариев
    Юрий Васильев Юрий Васильев Слова «блаженны миротворцы» будут хорошо смотреться на броне

    Подписывая 10 лет назад «минские соглашения», мы хотели не славы. А хотели мы мира. Мы очень хотели мира. Мы делали все, чтобы мир был. И даже то, что делать было не нужно.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Наступление отчаявшихся

    Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.

    5 комментариев
    5 сентября 2024, 18:45 • Новости дня

    Сборная России по футболу обыграла вьетнамцев со счетом 3:0

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сборная России по футболу одержала победу над командой Вьетнама со счетом 3:0 в своем первом матче товарищеского турнира, который проходит в Ханое.

    Голы забили Далер Кузяев на 24-й минуте и Тамерлан Мусаев на 77-й минуте. Также на 62-й минуте мяч в свои ворота отправил игрок сборной Вьетнама Ву Ван Тхань, передает ТАСС.

    Этот матч стал частью товарищеского турнира LPBank Cup.

    7 сентября сборная России встретится с командой Таиланда в Ханое, а 10 сентября состоится игра между сборными Вьетнама и Таиланда. Победитель турнира получит 10 тыс. долларов, а команды, занявшие второе и третье места, – 7 тыс. и 5 тыс. долларов соответственно.

    5 сентября 2024, 09:05 • Новости дня
    Путин назвал Дальний Восток флагманом в новой глобальной экономической реальности
    Путин назвал Дальний Восток флагманом в новой глобальной экономической реальности
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Дальний Восток стал флагманом в новой глобальной экономической реальности, заявил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) президент Владимир Путин.

    «Дальний Восток стал нашим флагманом в новой глобальной экономической реальности. От того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит будущее всей нашей страны», – передает РИА «Новости» его слова.

    Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

    Коментарии (2)
    5 сентября 2024, 01:33 • Новости дня
    Актеры Федосеева-Шукшина, Кондулайнен и Пашутин лишились квартир в Финляндии
    Актеры Федосеева-Шукшина, Кондулайнен и Пашутин лишились квартир в Финляндии
    @ Центральное Телевидение/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Российские актеры Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен и Александр Пашутин лишились недвижимости в Финляндии из-за банкротства управляющей компании, сообщают СМИ.

    Как пишет Life.ru, у актеров были квартиры в одном доме в финском курортном городе Пункахарью. Однако в соответствии с законами Финляндии собственниками многоквартирных домов являются УК, жильцы получают право распоряжаться квартирами, поскольку владеют акциями УК. «Нет УК – нет и собственности», – поясняет издание.

    Дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга заявила, что с финской стороны реакции на случившееся вообще не последовало, а «из-за закрытой границы нет возможности даже забрать личные вещи». «Мама еще не сдалась, еще надеется», – сказала она.

    После банкротства УК за домом не следят, здание лишилось электричества и водоснабжения, приходит в негодность. Указывается, что для возвращения недвижимости необходимо будет приобрести акции новой УК, если та появится.

    Life.ru сообщает, что актер Сергей Кошонин раньше также владел домом в финском городе Иматра. Он приобрел дом за 200 тыс. евро в кредит, но из-за подъема валюты в цене после 2014 года допустил «пару просрочек» и дом у него отобрали. Кошонин заявил, что успел вложить в финскую недвижимость около четверти миллиона евро.

    Кроме того, осенью 2023 года в связи с западными санкциями финские власти арестовали дачу бывшего президента АвтоВАЗа Бориса Алешина за 2,5 млн евро.

    Напомним, весной рабочая группа Минобороны Финляндии рекомендовала полный запрет на приобретение недвижимости в стране для граждан и организаций из России. В финском Минобороны разработали соответствующий закон. В ближайшие недели он должен поступить на рассмотрение парламента.

    Кроме того, Финляндия закрыла границу для россиян, в том числе тех, кто владеет в стране недвижимостью, а из-за заблокированных Финляндией межбанковских связей нельзя даже заплатить налог и внести коммунальные платежи, что чревато отъемом имущества за неуплату. В результате россияне массово выставляют свое финское имущество на продажу.

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    4 сентября 2024, 11:44 • Видео
    Путин в Монголии разозлил Украину

    Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

    Коментарии (7)
    5 сентября 2024, 15:28 • Новости дня
    СМИ сообщили о прорыве обороны ВСУ в Клещеевке

    Источник: ВС России прорвали оборону ВСУ в Клещеевке

    СМИ сообщили о прорыве обороны ВСУ в Клещеевке
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Артемовском направлении в районе Клещеевки российские войска в четверг смогли прорвать оборону украинских сил, сообщил источник в силовых структурах.

    Штурмовики прорвали оборону ВСУ в районе Клещеевки в ДНР, заявил собеседник ТАСС.

    По его словам, в последние недели украинская сторона на этом участке фронта несла большие потери.

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    4 сентября 2024, 21:48 • Новости дня
    Жителя Курска задержали за передачу зенитного прожектора полку «Азов»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уроженец Черниговской области, живущий в Курске, передал украинскому полку «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) зенитный прожектор для обнаружения над Киевом российских дронов.

    Мужчина связался с боевиками «Азова» и предложил им собственноручно спроектированный зенитный прожектор, который затем отправил в Киев через Литву, сообщили в силовых структурах, передает РИА «Новости».

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности в виде его финансирования.

    Ранее ФСБ задержала жительницу Мариуполя за финансирование ВСУ.

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    5 сентября 2024, 11:36 • Новости дня
    Женщины-военнослужащие ВСУ сдались в плен в Курской области
    Женщины-военнослужащие ВСУ сдались в плен в Курской области
    @ t.me/pograni4nik_iz_ada

    Tекст: Александра Юдина

    В Курской области две женщины-военнослужащие ВСУ Алена Шевчук и Виктория Яценко сдались в плен ВС России.

    По словам Яценко, в Курской области они снимали захват военными ВСУ приграничных территорий, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Пограничник из ада».

    Она рассказала, что проходила военную подготовку на Яворовском полигоне украинской армии во Львовской области.

    По ее словам, инструкторами там были грузины и другие иностранцы.

    Ранее командир роты ВСУ сдался в плен вместе с подчиненными.

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    5 сентября 2024, 11:25 • Новости дня
    Путин назвал фаворита России на выборах президента США

    Путин пошутил о поддержке Харрис на выборах президента США

    Путин назвал фаворита России на выборах президента США
    @ Michael Brochstein/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия после того, как действующего президента США Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, «поддерживает» его преемницу Камалу Харрис, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Я же говорил, у нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем. Будем ее поддерживать», – передает ТАСС слова Путина.

    Он добавил, что американский народ, а не россияне, должен определять фаворитов на выборах президента США.

    «Что касается фаворитов, то не нам это определять. Это все-таки выбор американского народа», – указал глава государства.

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    4 сентября 2024, 19:52 • Новости дня
    Европейские юристы назвали антироссийские санкции незаконными

    Группа европейских юристов раскритиковала механизм антироссийских санкций, назвав его незаконным

    Европейские юристы назвали антироссийские санкции незаконными
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа европейских юристов направила открытое письмо институтам Евросоюза с критикой механизма санкций против России.

    По мнению авторов письма, непрерывное продление санкций противоречит решениям судов ЕС, сообщает РБК

    «Такое применение санкций является незаконным, поскольку оно фактически замораживает этих лиц в далеком прошлом», – говорится в письме. Юристы предлагают изменить основания для введения ограничений, а также отказаться от практики их автоматического продления.

    Ранее суд ЕС отменил санкции против бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена, признав их необоснованными. Однако Совет Евросоюза отказал им в снятии ограничений.

    Коментарии (6)
    4 сентября 2024, 19:44 • Новости дня
    Гросси опроверг украинскую версию пожара в градирне ЗАЭС
    Гросси опроверг украинскую версию пожара в градирне ЗАЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси опроверг распространенную в украинских СМИ информацию о том, что градирню Запорожской атомной электростанции якобы подожгли снизу при помощи покрышек.

    Гросси подчеркнул важность объективных данных для проведения независимых расследований и сохранения авторитета Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает телеканал «Звезда».

    По его словам, для точного установления виновников обстрелов атомной станции требуются дополнительные данные, в том числе точные координаты и траектории ракет.  «Эта информация не всегда доступна нам немедленно. Для нас важны точные данные для собственных оценок, чтобы МАГАТЭ оставалось полезным и не политизированным», – заявил он.

    В среду в Минобороны сообщили, что в ходе ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС российские саперы нашли иностранные взрывоопасные предметы, принадлежащие украинской армии.

    Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что специалисты МАГАТЭ официально развенчали фейк о том, что российская сторона якобы причастна к пожару на Запорожской АЭС. По его словам, антироссийские источники распространяют фейки о том, что пожар произошел по вине России, которая якобы «жгла автомобильные покрышки» на градирне Запорожской АЭС.

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    5 сентября 2024, 03:07 • Новости дня
    Безэкипажные катера атаковали Новороссийск
    Безэкипажные катера атаковали Новороссийск
    @ кадр из видео CNN

    Tекст: Антон Антонов

    В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    Кравченко в Telegram призвал «жителей первой береговой линии» не покидать дома и укрыться в помещении без стекол. Также он призвал не снимать и не публиковать «фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб».

    Напомним, в ночь на четверг в Новороссийске сработала сирена – сигнал «Внимание всем» в связи с угрозой атаки безэкипажных катеров.

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    4 сентября 2024, 21:34 • Новости дня
    США выслали генконсула Китая в Нью-Йорке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генерального консула Китая в Нью-Йорке Хуана Пина выслали после того, как Минюст США предъявил экс-чиновнице штата Нью-Йорк Линде Сунь обвинения в работе в качестве незарегистрированного иностранного агента КНР, сообщили СМИ.

    Как пишет CNN, губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул выразила желание, чтобы «генконсул был выслан». Как указала губернатор, ей сообщили о том, что генконсул уже не находится в дипломатической миссии Китая в Нью-Йорке, передает ТАСС.

    Накануне в США арестовали бывшую представительницу администрации штата Нью-Йорк Линду Сунь по обвинению в работе незарегистрированным иностранным агентом в пользу правительства Китая.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном заявил, что Пекин продолжит отстаивать суверенитет и интересы развития страны при взаимодействии с Вашингтоном.

    Коментарии (9)
    5 сентября 2024, 11:01 • Новости дня
    Путин предположил утрату боеспособности ВСУ из-за больших потерь
    Путин предположил утрату боеспособности ВСУ из-за больших потерь
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери ВСУ чреваты разрушением фронта на важных направлениях и могут привести к утрате боеспособности, чего Россия и добивается, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Противник несет очень большие потери... Это чревато, с одной стороны, разрушением фронта на наиболее важных направлениях, потери могут привести к утрате боеспособности всех вооруженных сил, чего мы и добиваемся», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее Путин заявил, что российские войска ускорили наступательные операции в зоне СВО.

    Коментарии (14)
    5 сентября 2024, 10:18 • Новости дня
    Путин сравнил экономики США и Китая

    Путин: Экономика США мощная, но объем экономики Китая больше, и разрыв увеличивается

    Путин сравнил экономики США и Китая
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская экономика мощная, но объем китайской экономики еще больше, а разрыв между ними постоянно увеличивается, отметил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ.

    «Сегодня китайская экономика, мы это знаем хорошо, по паритету покупательной способности является первой в мире. Американская экономика мощная, хорошая, ее структура выгодно отличается от других. Но объем экономики КНР еще больше, США на втором месте. Разрыв между двумя экономиками постоянно, из года в год увеличивается, с этим и связано использование юаня в международных расчетах», – передает РИА «Новости» слова Путина.

    Ранее Путин заявил, что экономика будущего строится вокруг человека, поэтому нельзя возводить промышленные объекты без социальной инфраструктуры.

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    5 сентября 2024, 14:17 • Новости дня
    Турецкий аналитик: Путин на ВЭФ послал важный сигнал Западу

    Турецкий аналитик Озер: Путин на ВЭФ послал Западу сигнал о допустимости возобновления переговоров с Украиной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) отправил Западу послание о допустимости возобновления переговорного процесса для урегулирования украинского конфликта, заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

    «По сути, Владимир Путин допустил возобновление переговоров. Думаю, в нынешней ситуации и Киев будет не против. Это был месседж Западу», – сказал Озер, передает РИА «Новости».

    По мнению аналитика, в развитии российско-турецких отношений наблюдается позитивная тенденция, которая может способствовать тому, чтобы Анкара снова стала посредником в переговорах Москвы и Киева. Он отметил, что благодаря посредничеству Турции на первых переговорах в Стамбуле стороны достигли значительного прогресса.

    «Администрация Анкары действительно и искренне готова сделать все возможное, чтобы положить конец этой войне, и, вероятно, продолжает свои «неофициальные» посреднические усилия», – подчеркнул он.

    Ранее Путин на ВЭФ заявил, что если Киев захочет переговоров, Москва не отказывалась, но они будут осуществляться на базе договоренностей, которые были зафиксированы в Стамбуле. Он также указал, что Россия достигла практически всех параметров возможного мирного соглашения с Киевом до визита экс-премьера Британии Бориса Джонсона на Украину.

    Коментарии (6)
    5 сентября 2024, 12:13 • Новости дня
    Российские войска освободили Заветное в ДНР
    Российские войска освободили Заветное в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    В результате действий группировки «Центр» был освобожден пункт Заветное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 142-й пехотной бригад ВСУ около Дзержинска, Красноармейска, Щербиновки, Гродовки, Журавки, Михайловки, Селидово и Мемрика ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, были отражены восемь контратак штурмовых групп 150-й механизированной, 53-й, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад нацгвардии и бригады «Лють» нацполиции Украины.

    Потери противника составили до 530 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, французская 155-мм самоходная артустановка Caesar, 152-мм гаубица «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковая пушка «Рапира», перечислили в Минобороны.


    Коментарии (4)
    5 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    «Иностранный легион» ВСУ перебросили к границе России
    «Иностранный легион» ВСУ перебросили к границе России
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Денис Тельманов

    Наемников «Иностранного легиона» ВСУ после провальных действий на волчанском направлении перебросили в Сумскую область. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    «Незаконное вооруженное формирование «Иностранный легион» было направлено в Сумскую область для проведения диверсионно-разведывательных мероприятий на границе Российской Федерации», – сказал Лисняк, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Венесуэла выдала России воевавших за Украину колумбийских наемников. Боевиков задержали в середине июля, когда те возвращались домой через Каракас. Затем их экстрадировали в Россию. Им грозит лишение свободы на срок до 15 лет.



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