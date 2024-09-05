Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.17 комментариев
Власти Казахстана порекомендовали своим гражданам покинуть Украину
Посольство Казахстана на Украине выпустило рекомендацию своим гражданам покинуть территорию страны
На сайте правительства Республики Казахстан (РК) размещено сообщение посольства страны на Украине, в котором говорится, что в связи с нарастающей напряженностью и в целях безопасности, гражданам рекомендуется рассмотреть возможность покинуть территорию Украины.
«Для выезда с Украины в Казахстан, граждане РК могут воспользоваться наземными маршрутами: через Польшу или Молдавию, далее – коммерческими авиасообщениями. В случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу. Для въезда в Молдавию виза не нужна», – указано в сообщении посольства.
Кроме того, посольство советует казахстанцам иметь в виду опасность воздушной тревоги, незамедлительно следовать в укрытие в случае ее объявления, соблюдать меры безопасности и выполнять рекомендации официальных властей на территории Украины.
Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В ходе переговоров стороны затронули актуальные вопросы развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, включая энергетику и борьбу с терроризмом.