Власти Казахстана порекомендовали своим гражданам покинуть Украину

Посольство Казахстана на Украине выпустило рекомендацию своим гражданам покинуть территорию страны

«Для выезда с Украины в Казахстан, граждане РК могут воспользоваться наземными маршрутами: через Польшу или Молдавию, далее – коммерческими авиасообщениями. В случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу. Для въезда в Молдавию виза не нужна», – указано в сообщении посольства.



Кроме того, посольство советует казахстанцам иметь в виду опасность воздушной тревоги, незамедлительно следовать в укрытие в случае ее объявления, соблюдать меры безопасности и выполнять рекомендации официальных властей на территории Украины.

Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В ходе переговоров стороны затронули актуальные вопросы развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, включая энергетику и борьбу с терроризмом.

