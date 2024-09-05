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    Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.

    14 комментариев
    Юрий Васильев Юрий Васильев Слова «блаженны миротворцы» будут хорошо смотреться на броне

    Подписывая 10 лет назад «минские соглашения», мы хотели не славы. А хотели мы мира. Мы очень хотели мира. Мы делали все, чтобы мир был. И даже то, что делать было не нужно.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Наступление отчаявшихся

    Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.

    5 комментариев
    5 сентября 2024, 16:04 • Новости дня

    Экс-замглавы МЧС заподозрили в хищении квартиры в Московской области

    СК: Экс-замглавы МЧС Барышев подозревается в хищении квартиры в Московской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В отношении бывшего заместителя главы МЧС России Павла Барышева возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сообщил СК РФ.

    По информации ведомства, Барышев подозревается в хищении квартиры стоимостью 20 млн рублей в Московской области, передает РИА «Новости».

    «Следствием установлено, что Барышев с 2017 года по 2019 год изготовил подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением, на основании которых похитил трехкомнатную квартиру в московском регионе стоимостью не менее 20 млн рублей», – сообщил СК России. Квартира арестована.

    Ранее следователи задержали замначальника МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко.

    4 сентября 2024, 21:48 • Новости дня
    Жителя Курска задержали за передачу зенитного прожектора полку «Азов»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уроженец Черниговской области, живущий в Курске, передал украинскому полку «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) зенитный прожектор для обнаружения над Киевом российских дронов.

    Мужчина связался с боевиками «Азова» и предложил им собственноручно спроектированный зенитный прожектор, который затем отправил в Киев через Литву, сообщили в силовых структурах, передает РИА «Новости».

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности в виде его финансирования.

    Ранее ФСБ задержала жительницу Мариуполя за финансирование ВСУ.

    Коментарии (12)
    4 сентября 2024, 19:19 • Новости дня
    Востоковед: России и Китаю для роста торговли нужно решить три задачи

    Востоковед Островский: Росту торговли между Москвой и Пекином препятствуют сложности в банковской сфере

    Востоковед: России и Китаю для роста торговли нужно решить три задачи
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Развитию торговли между Россией и Китаем может способствовать наращивание инвестиций и решение проблемы платежей. Вкупе со строительством новой транспортной инфраструктуры, это благотворно скажется на нашем товарообороте, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Александр Островский. Ранее Владимир Путин заявил о поиске Москвой и Пекином новых направлений взаимодействия.

    «В принципе, представители малого, среднего и крупного бизнеса из России и Китая были бы не прочь нарастить сотрудничество во многих областях. Поэтому выделить несколько сфер, наиболее заинтересованных в наращивании связей, трудно. Этот запрос по-настоящему всеобъемлющ», – сказал Андрей Островский, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    «Однако еще более масштабному расцвету двусторонней торговли мешает ряд факторов. Во-первых, сохраняется проблема взаимных платежей. Китайские банки до сих пор с большим трудом идут на работу с российским капиталом. Поэтому наладить сотрудничество между финансовыми организациями – приоритетная задача», – отмечает он.

    «Во-вторых, сохраняется низкий уровень взаимных инвестиций. Во многом эта проблема вытекает из трудностей с отправкой денег в обе стороны. Между тем, наращивание уровня капиталовложений смогло бы поспособствовать и росту торговли. Это взаимодополняющие показатели», – добавляет собеседник.

    «В-третьих, к сожалению, имеющейся между нашими странами транспортной инфраструктуры недостаточно для активизации экономических отношений. Необходимо построить больше мостов через Амур, нарастить число погранпереходов. Таким образом, наши силы должны быть брошены на решение этих трех проблем», – акцентирует эксперт.

    «Вполне возможно, что на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) будут достигнуты договоренности, которые позволят смягчить влияние негативных факторов на увеличение показателей российско-китайской торговли. У двусторонних отношений – бесконечный потенциал для развития, который может обернуться и в крупные цифры товарооборота», – заключил Островский.

    Ранее Владимир Путин заявил о поиске Москвой и Пекином новых направлений взаимодействия в рамках ВЭФ. Во время встречи с зампредседателя КНР Хань Чжэном он также указал на беспрецедентно высокий уровень отношений двух стран, что стало результатом усилий как России, так и Китая.

    При этом Хань Чжэн заверил, что Пекин планирует полноценно и добросовестно реализовывать договоренности, достигнутые между двумя странами. В свою очередь Путин попросил представителя КНР «найти полчасика времени» для того, чтобы посмотреть Владивосток. По его словам, таким образом у него может сложиться «представление о дополнительных возможностях» в плане культурных и туристических обменов.

    Экономические отношения Москвы и Пекина активно развиваются. В 2023 году товарооборот между государствами увеличился до рекордных 240 млрд долларов, пишет Forbes. При этом лишь за первые шесть месяцев 2024 данный показатель уже достиг 116 млрд. Интересно, что до 95% взаиморасчетов проходят в национальных валютах.

    Кроме того, стороны активно работают над устранением негативного влияния на двустороннюю торговлю вторичных санкций США. Растет и степень политического взаимодействия. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала итоги майского визита Владимира Путина в Китай.

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    4 сентября 2024, 11:44 • Видео
    Путин в Монголии разозлил Украину

    Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

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    4 сентября 2024, 17:28 • Новости дня
    Путин призвал разобраться с созданием российского регионального самолета
    Путин призвал разобраться с созданием российского регионального самолета
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития инфраструктуры на Дальнем Востоке призвал решить вопрос с созданием регионального самолета.

    Глава государства подчеркнул, что Россия нуждается в этом самолете, однако его строительство постоянно откладывается, передает ТАСС.

    «Нам нужен самолет региональный, но, Трутнев Юрий Петрович (полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе) докладывал, да и я, собственно, знаю из других источников, мы откладываем и откладываем, все вправо и вправо, строительство и появление этого регионального, так нужного нам самолета», – сказал Путин, попросив доложить о реализации этих планов.

    Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что выпуск самолета «Байкал» может начаться в ближайшие два года.

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    5 сентября 2024, 14:17 • Новости дня
    Турецкий аналитик: Путин на ВЭФ послал важный сигнал Западу

    Турецкий аналитик Озер: Путин на ВЭФ послал Западу сигнал о допустимости возобновления переговоров с Украиной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) отправил Западу послание о допустимости возобновления переговорного процесса для урегулирования украинского конфликта, заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

    «По сути, Владимир Путин допустил возобновление переговоров. Думаю, в нынешней ситуации и Киев будет не против. Это был месседж Западу», – сказал Озер, передает РИА «Новости».

    По мнению аналитика, в развитии российско-турецких отношений наблюдается позитивная тенденция, которая может способствовать тому, чтобы Анкара снова стала посредником в переговорах Москвы и Киева. Он отметил, что благодаря посредничеству Турции на первых переговорах в Стамбуле стороны достигли значительного прогресса.

    «Администрация Анкары действительно и искренне готова сделать все возможное, чтобы положить конец этой войне, и, вероятно, продолжает свои «неофициальные» посреднические усилия», – подчеркнул он.

    Ранее Путин на ВЭФ заявил, что если Киев захочет переговоров, Москва не отказывалась, но они будут осуществляться на базе договоренностей, которые были зафиксированы в Стамбуле. Он также указал, что Россия достигла практически всех параметров возможного мирного соглашения с Киевом до визита экс-премьера Британии Бориса Джонсона на Украину.

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    4 сентября 2024, 16:56 • Новости дня
    Путин счел перспективным строительство АЭС на Дальнем Востоке
    Путин счел перспективным строительство АЭС на Дальнем Востоке
    @ Управление коммуникаций АО "Атомнергопроект"/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возведение атомных электростанций в дальневосточном регионе является перспективным, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по теме развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа.

    «Я, когда сказал про атомные электростанции, имел в виду и Дальневосточный регион. Почему нет, это перспективное направление», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно о планах Росатома построить 11 новых атомных электростанций на территории России. Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем России понадобились новые атомные электростанции и чем они могут удивить мир.

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    5 сентября 2024, 07:21 • Новости дня
    Греф заявил о пройденном пике перегрева экономики России

    Глава Сбербанка Греф заявил о пройденном пике перегрева экономики России

    Греф заявил о пройденном пике перегрева экономики России
    @ Сергей Киселев/Агентство «Москва»

    Tекст: Александра Юдина

    В данный момент можно сказать о переходе пика перегрева экономики России, однако еще рано говорить о завершении данного процесса, сообщил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Сбербанка Герман Греф.

    По его словам, довольно рано говорить о том, что экономика России выходит из состояния перегрева, передает ТАСС.

    «Сейчас мы видим стабилизацию и отсутствие дальнейшего роста ключевых показателей роста экономики», – подчеркнул Греф, добавив, что этот факт указывает на переход пика.

    Также глава Сбербанка отметил, что пока сохраняется влияние высокого спроса на динамику цен.

    Ранее Греф заявил, что модель экономического роста России, основанная на росте бюджетных расходов и кредитовании, исчерпывается. Она, по его словам, приводит к росту цен и снижению производительности труда.

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    5 сентября 2024, 14:24 • Новости дня
    Эксперт предположил места строительства новых АЭС на Дальнем Востоке

    Эксперт Анпилогов: Дальний Восток – это энергетический остров, который нуждается в АЭС

    Эксперт предположил места строительства новых АЭС на Дальнем Востоке
    @ Пресс-служба Калининской АЭС/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Хабаровский и Приморский края, Сахалин и Камчатка – развивающиеся территории. И строительство там промышленных объектов судостроительной и добывающих отраслей является частью стратегических интересов России. Все это нуждается в электроэнергии, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере ядерной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее Владимир Путин анонсировал постройку АЭС на Дальнем Востоке.

    «Дальний Восток исторически опирается на собственную энергосистему, которая слабо связана с европейской частью России, Уралом и Сибирью. На больших малозаселенных территориях есть только линии электропередач, их мощности не хватает для того, чтобы объединить региональную систему в единую энергосистему страны», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Он объясняет: Дальний Восток – это своего рода «энергетический остров», которому крайне важно иметь базовую генерацию. «Хабаровский и Приморский края, Сахалин и Камчатка – развивающиеся территории, где есть стратегические интересы страны в построении не только урбанизированных кластеров, но в первую очередь промышленных объектов судостроительной и добывающих отраслей. Все это нуждается в электроэнергии», – пояснил собеседник.

    «Экономически целесообразной выглядит атомная энергетика. АЭС, во-первых, обеспечивает самую низкую себестоимость производства электроэнергии среди всех видов генерации, а во-вторых, является стабильным источником энергии», – уточнил Анпилогов. Более того, существуют технологические предпосылки для строительства АЭС на Дальнем Востоке, добавил он.

    «В программе Росатома появился новый реактор небольшой мощности – ВВЭР-С. Он слабее, чем оборудование, которое обычно устанавливают в европейской части России или в Сибирском и Уральском федеральных округах, но подходит под «островные» системы энергопотребления. Еще из вариантов – реакторы ВВЭР-600, которые также могут быть установлены на АЭС Дальневосточного региона», – объясняет эксперт.  

    Однако пока рано говорить о конкретных городах, где могли бы расположиться станции, считает аналитик. «При строительстве существуют определенные ограничения. Так, например, объект стараются отодвинуть от города-миллионника или другого крупного населенного пункта, но не слишком далеко, чтобы избежать серьезной потери при передаче электроэнергии. Речь идет о нескольких сотнях километров», – отметил спикер.

    Он допускает, что площадкой под строительство будет выбран Приморский или Хабаровский край. «Я склоняюсь больше к этим вариантам размещения новой атомной станции, потому что если брать, например, остров Сахалин, то здесь возникают некоторые трудности. Скорее, туда будут перекидываться объемы электроэнергии с материка. Также, возможно, произойдет интеграция местной системы с материковой», – заключил Анпилогов.

    Ранее Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что объем энергопотребления на Дальнем Востоке растет, поэтому в ближайшем времени предстоит ликвидировать его прогнозный дефицит.

    «Прошу подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций. Вчера тоже об этом с коллегами говорили», – сказал президент. По его словам, план развития электроэнергетики должен учитывать перспективные потребности бизнеса и граждан на Дальнем Востоке.

    Как сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, корпорация готова построить АЭС на Дальнем Востоке и запустить ее первый энергоблок к 2032 году. «Пока речь о создании таких мощностей в Хабаровске, Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре», – заявил он в кулуарах ВЭФ, его слова приводит ТАСС. По словам Лихачева, Росатом планирует поставить первые плавучие АЭС для Баимского горно-обогатительного комбината на Чукотке в 2028-2029 годах.

    Сейчас на Дальнем Востоке есть две АЭС – стационарная Билибинская АЭС мощностью 36 МВт и плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Обе находятся на Чукотке. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что новые АЭС обеспечат экономический рост России на десятилетия.

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    4 сентября 2024, 21:17 • Новости дня
    Вагон пригородного поезда загорелся в Подмосковье

    Tекст: Валерия Городецкая

    На станции Левобережная Октябрьской железной дороги (ОЖД) в Московской области произошел пожар в хвостовом вагоне пригородного поезда сообщением Москва – Конаково ГРЭС, сообщили в ОЖД.

    По информации ОЖД, инцидент произошел около 18.20 мск, пожар был оперативно потушен силами локомотивной бригады, никто не пострадал, передает ТАСС. Причины ЧП и ущерб устанавливаются.

    «Ожидаются задержки поездов дальнего пригорода и МЦД-3. На место происшествия направлен вспомогательный локомотив», – добавили в ОЖД.

    В августе в Москве на станции метро «Саларьево» загорелся силовой кабель.

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    4 сентября 2024, 19:36 • Новости дня
    В Минстрое призвали не называть китайских строителей «арбузниками»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы Минстроя Никита Стасишин призвал не давать прозвища строителям, в том числе специалистам из Китая, которых иногда называют «арбузниками».

    В ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Стасишин выразил обеспокоенность использованием пренебрежительных терминов в отношении строителей, передает РБК.

    Он подчеркнул, что строительные профессии сегодня являются одними из самых востребованных и высокооплачиваемых. Строители играют ключевую роль в восстановлении инфраструктуры новых регионов России, таких как Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, указал Стасишин.

    «Они не арбузниками восстанавливаются, они восстанавливаются строителями. Я вас прошу, никогда больше не склоняйте ни одну профессию и не обзывайтесь на строителей. А то в ответ мы вас тоже как-нибудь назовем», – сказал замминистра.

    Ранее президент РФ Владимир Путин отметил масштабные задачи строительной отрасли России.

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    4 сентября 2024, 21:08 • Новости дня
    США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и пяти ее дочерних компаний.

    Речь идет о РИА «Новости», RT, «ТВ-Новости», Ruptly и Sputnik, следует из заявления американского Минфина, передает РИА «Новости». Ограничения распространяются в том числе на главреда RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров телеканала.

    Власти США вносят указанные СМИ в список иностранных миссий, предпринимают шаги по введению визовых ограничений и объявляют о вознаграждении в размере до 10 млн долларов за информацию о вмешательстве в американские выборы, отмечает ведомство.

    В августе США ввели санкции против 400 человек и юрлиц из России и вне ее.

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    4 сентября 2024, 18:56 • Новости дня
    Путин провел встречу с главой Приморья

    Путин на полях ВЭФ встретился с главой Приморья Кожемяко

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) провел рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

    Встреча прошла в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский, передает ТАСС. Перед этим Кожемяко сопровождал Путина во время визита в пункт базирования Приморской флотилии Тихоокеанского флота.

    Предыдущая рабочая встреча российского лидера с Кожемяко состоялась на полях ВЭФ в сентябре прошлого года. Тогда Путин указал главе Приморья на недостаток поликлиник в регионе. В свою очередь Кожемяко просил оказать помощь для расширения взлетно-посадочной полосы и прокладки дополнительных веток железной дороги в направлении порта Находка.

    Ранее Путин с катера осмотрел участок для новой верфи в Приморье.

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    4 сентября 2024, 20:42 • Новости дня
    Всероссийский студенческий корпус спасателей подвел итоги работы

    Всероссийский студенческий корпус спасателей подвел итоги работы за три года

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве прошла XIII отчетно-выборная конференция Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС), в ходе которой были подведены итоги трехлетней работы и избран новый руководящий состав.

    За последние три года добровольцы ВСКС провели тысячи мероприятий, направленных на обучение школьников правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Студенты-спасатели активно участвуют в военно-патриотических программах Российского движения детей и молодежи «Движение первых!» и центра «Воин».

    Особое внимание на конференции было уделено работе с подрастающим поколением. Добровольцы ВСКС проводят большую работу по формированию у школьников навыков безопасного поведения, прививают им такие ценности, как ответственность, милосердие и готовность помочь ближнему, отметил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

    Высокую важность работы ВСКС подчеркнули в приветственной телеграмме министр просвещения Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

    ВСКС объединяет сегодня более 8 тыс. студентов-спасателей со всей России. Кроме того, создано 114 школьных спасательных отрядов, в которых уже состоит свыше 2 тыс. ребят. Все добровольцы ВСКС проходят обязательную специальную подготовку на базе Всероссийского центра координации, подготовки и переподготовки студенческих добровольных спасательных формирований и 14 ресурсных центров по поддержке добровольчества в ЧС.

    С начала специальной военной операции вместе с Народным фронтом и другими общественными объединениями ВСКС организовал штаб общественной поддержки пострадавших от действий вооруженных сил Украины. На сегодняшний день более 5 тыс. тонн гуманитарного груза доставлено силами добровольцев в Донбасс и Новороссию, студенты-спасатели активно помогают местным жителям в восстановлении жилья и инфраструктуры.

    Объединенный отряд добровольцев ВСКС из Москвы, Алтайского края, ЛНР и ДНР, Ростовской и Курской областей совместно с волонтерами Народного фронта, благотворительным фондом «Банк еды «Русь» и другими общественными организациями помогают жителям Белгородской и Курской областей.

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    5 сентября 2024, 08:43 • Новости дня
    Песков: Случай с Дуровым не сподвигнет Россию и Францию на контакты

    Tекст: Александра Юдина

    Москва готова помогать сооснователю Telegram Павлу Дурову в ситуации с задержанием во Франции, однако это вряд ли сподвигнет на какие-либо контакты с Парижем, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Российская сторона, конечно же, готова своему россиянину оказать необходимую помощь», – передает ТАСС его слова.

    При этом представитель Кремля подчеркнул, что ситуация с Дуровым отличается, так как он является гражданином Франции, возможности Москвы в этом вопросе ограничены.

    «Вряд ли эта ситуация может сподвигнуть российскую или французскую стороны на диалог», – отметил Песков.

    Напомним, что 24 августа Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже, а 28 августа ему были предъявлены обвинения по шести пунктам, включая соучастие в администрировании сетевой платформы с целью позволить незаконные транзакции в составе преступной группы.

    По решению суда предприниматель был помещен под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции.

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    5 сентября 2024, 07:46 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила семь БПЛА и снаряд РСЗО над территорией России

    Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила семь БПЛА и снаряд РСЗО над российской территорией

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО за ночь уничтожила семь беспилотников ВСУ и снаряд РСЗО «Ольха» над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что один снаряд РСЗО «Ольха» и два беспилотника были уничтожены над территорией Белгородской области. Еще три беспилотника были сбиты над Курской областью, а два – над Брянской.

    Ранее сообщалось, что в приграничном районе Курской области уничтожен украинский беспилотник и управляемые авиабомбы.

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    5 сентября 2024, 12:15 • Новости дня
    Путин: Европейская экономика переживает серьезные испытания без российского газа

    Путин: Европейская экономика переживает серьезные испытания без российского газа

    Tекст: Александра Юдина

    Европейская экономика переживает довольно серьезные испытания в связи с отказом от российских энергоносителей, закрываются многие отрасли, заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) президент Владимир Путин.

    «Рассчитанная на российские энергоносители экономика Европы переживает очень серьезные испытания, многие отрасли просто закрываются», – передает РИА «Новости» его слова.

    Также глава государства заметил, что многие европейские страны балансируют на грани рецессии, и отметил, что ситуация будет только усугубляться.

    По словам Путина, Газпром переживет убытки от отказа Европы от российского газа, так как в планах – развитие социальной газификации.

    «Больше Газпром будет поставлять внутри страны – тоже хорошо», – указал Путин.

    Ранее президент заверил, что Россия не отказывается от транзита газа через Украину.

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    В руководстве Абхазии заявляют о том, что Россия частично приостановила финансовую помощь республике, речь идет о суммах в сотни миллионов рублей. Действительно ли Москва предприняла такие шаги, насколько серьезные проблемы в результате грозят абхазской экономике и что должен сделать Сухум, чтобы разрешить внезапно возникший кризис? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Путин в Монголии разозлил Украину

      Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

    • На земли России позарился Тайвань

      Если бы в Пекине правда хотели восстановить территориальную целостность Китая, то забрали бы назад российское Приамурье и другие территории, когда-то бывшие частью Китая, а не посягали бы на Тайвань. С таким заявлением выступил глава тайваньской администрации Лай Циндэ (Уильям Лай). Что ответить на подобную наглость?

    • Немцы проголосовали против властей и Украины

      Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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