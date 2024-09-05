Ни разу не летавшего космонавта Бабкина исключили из летного состава отряда ЦПК им. Гагарина

Tекст: Дмитрий Зубарев

Информация о нем исчезла из соответствующего раздела «Действующие космонавты», но на личной странице сообщается, что Бабкин все еще находится на должности замкомандира отряда по научной работе, передает ТАСС.

Бабкин был назначен на должность кандидата в космонавты-испытатели РКК «Энергия» (входит в Роскосмос) в 2010 году. В 2012-м был назначен космонавтом-испытателем отряда ЦПК. С момента зачисления Бабкин несколько раз назначался в экипажи, но совершить космический полет ему не удалось.

Напомним, в ноябре 2020 года был утвержден состав первого полностью российского экипажа для отправки на МКС. В основной экипаж вошли Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков, в дублирующий – Антон Шкаплеров, Андрей Бабкин и Дмитрий Петелин.