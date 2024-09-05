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    Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену собственных иллюзий, которые мастерски подогревают геополитические наперсточники вроде США и Британии.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Наступление отчаявшихся

    Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.

    2 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Обстановка вокруг России напоминает об ангельском покровительстве

    У нас тоже много проблем, и шапкозакидательством заниматься опасно, враг очень силен и он давит, давит и давит. Но воспринимать это надо в общем контексте борьбы, в том числе и на духовном поприще. Которая никогда не прекращается.

    14 комментариев
    5 сентября 2024, 11:50 • Новости дня

    Бербок выразила сожаление в связи с отставкой Кулебы

    Deutche Welle: Глава МИД ФРГ Бербок выразила сожаление в связи с отставкой Кулебы

    Бербок выразила сожаление в связи с отставкой Кулебы
    @ Janine Schmitz/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Германии Анналена Бербок выразила сожаление в связи с отставкой украинского коллеги Дмитрия Кулебы, с которым тесно сотрудничала.

    Отмечается, что на своей странице в соцсети X (Twitter, запрещена в России) министр с сожалением отреагировала на новости об отставке Кулебы, Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    «Долгие разговоры в ночных поездах, на саммите G7, на фронтах, в Брюсселе, перед разбомбленной электростанцией. Очень мало людей, с которыми я сотрудничала так же тесно, как с вами», – написала она.

    Также Бербок выразила ему наилучшие пожелания, отметив, что надеется встретиться с Кулебой «когда на Украине вновь воцарятся мир и свобода».

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова призвала министров иностранных дел стран НАТО уйти в отставку из солидарности с главой МИД Украины.

    4 сентября 2024, 14:52 • Новости дня
    Командир роты ВСУ сдался в плен вместе с подчиненными

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе боевых действий в ДНР российские военные взяли в плен командира украинской роты, сообщил офицер ВС России с позывным «Виктор».

    Как рассказал «Виктор», в ходе боев за один из населенных пунктов в ДНР в плен были взяты семь человек, передает РИА «Новости».

    По словам российского бойца, в первой группе пленных было четыре человека: командир отделения и его подчиненные. Затем в плен были взяты еще трое.

    «Оказалось, это управление роты: старшина, фельдшер и командир роты. Командир говорит – у них людей нет, у него роту взяли и раскидали по бригадам. Ему оставили только восемь человек», – сказал «Виктор».

    Полученная от командира роты информация о расположении украинских подразделений помогла бойцам ВС России избежать потерь при продвижении, сообщил другой российский офицер, командир взвода с позывным «Сава».

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как командование бросило его подразделение.

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    4 сентября 2024, 21:48 • Новости дня
    Жителя Курска задержали за передачу зенитного прожектора полку «Азов»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уроженец Черниговской области, живущий в Курске, передал украинскому полку «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) зенитный прожектор для обнаружения над Киевом российских дронов.

    Мужчина связался с боевиками «Азова» и предложил им собственноручно спроектированный зенитный прожектор, который затем отправил в Киев через Литву, сообщили в силовых структурах, передает РИА «Новости».

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности в виде его финансирования.

    Ранее ФСБ задержала жительницу Мариуполя за финансирование ВСУ.

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    4 сентября 2024, 11:44 • Видео
    Путин в Монголии разозлил Украину

    Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

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    5 сентября 2024, 03:07 • Новости дня
    Безэкипажные катера атаковали Новороссийск
    Безэкипажные катера атаковали Новороссийск
    @ кадр из видео CNN

    Tекст: Антон Антонов

    В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    Кравченко в Telegram призвал «жителей первой береговой линии» не покидать дома и укрыться в помещении без стекол. Также он призвал не снимать и не публиковать «фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб».

    Напомним, в ночь на четверг в Новороссийске сработала сирена – сигнал «Внимание всем» в связи с угрозой атаки безэкипажных катеров.

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    4 сентября 2024, 12:37 • Новости дня
    Военный аналитик Рожин: Во Львове уничтожены два МиГ-29 ВВС Украины
    Военный аналитик Рожин: Во Львове уничтожены два МиГ-29 ВВС Украины
    @ Russian Defense Ministry/Anadolu/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские силы нанесли удар по территории международного аэропорта им. Данилы Галицкого во Львове, в результате уничтожены два МиГ-29 ВВС Украины, повреждения получил один Су-24М, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    Кроме того, местные власти перекрыли проезд по Скниловскому мосту, с которого открывается обзор на территорию аэропорта.

    «Исходя из открытых источников информации можно утверждать, что военная база на территории аэропорта активно используется противником – заметны перемещения летной техники и транспортных средств», – написал Рожин в своем Telegram-канале.

    Также не обошлось без последствий работы украинских систем ПВО.

    «Но я хотел бы обратить внимание на видео с моментом прилета якобы крылатой ракеты – сразу после прилета виден разлет искр, что характерно для воспламенения топлива, которое используются в ракетах зенитно-ракетных комплексов. Также взрывная волна и характер разрушения указывают на значительно меньший заряд боевой части, а тем более в условиях плотной застройки», – написал Рожин.

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    4 сентября 2024, 13:35 • Новости дня
    Лавров потребовал не шутить с красными линиями России
    Лавров потребовал не шутить с красными линиями России
    @ EVGENIA NOVOZHENINA/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    У США пропадает ощущение взаимного сдерживания с Россией, это опасно, шутить с красными линиями не стоит, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Они [США] должны понимать, что не надо шутить про наши красные линии. И они прекрасно знают, где они проходят», – указал Лавров.

    Говоря о перспективах поставок Киеву ракет для самолетов F-16, министр отметил, что Вашингтон уже перешел за тот порог, который сам для себя обозначил, а президент Украины Владимир Зеленский этим пользуется, передает ТАСС.

    Лавров напомнил, что координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби призывал очень осторожно подходить к наращиванию поддержки Украины, чтобы не спровоцировать третью мировую войну, потому что будет жалко Европу.

    Таким образом, отметил министр, у США существует генетическая убежденность, что их никто не тронет.

    «Это разрушает все те принципы, на которых зиждутся еще советско-американские договоренности о стратегической стабильности, которые затем были переподтверждены, развиты уже с Российской Федерацией», – сказал Лавров.

    При этом глава МИД убежден, что в США есть умные люди, имеющие определенное влияние. Он выразил надежду, что интересы России будут учтены.

    Ранее издание Financial Times сообщало, что Киев передал США список целей в России для ударов дальнобойными ракетами.

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    4 сентября 2024, 21:25 • Новости дня
    Медведев: Санитарный кордон России может дойти до Польши

    Зампред Совбеза России Медведев заявил о необходимости «санитарного кордона» до Польши

    Медведев: Санитарный кордон России может дойти до Польши
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия намерена создать «санитарный кордон» на границе с Украиной для защиты от обстрелов дальнобойным оружием со стороны ВСУ в случае его передачи Западом. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, ширина «санитарного кордона» будет зависеть от дальности вооружений, которые будут поставляться Украине.

    «Если они хотят получить дальнобойные средства поражения, крылатые и баллистические ракеты, то тогда этот санитарный пояс должен простирать на всю глубину, до Польши», – сказал он на встрече с коллективом ТАСС.

    Ранее Медведев заявил, что cпециальная военная операция России на Украине оказала колоссальное влияние на всю военную науку. По его словам, сегодняшнее представление о тактике ведения боевых действий разительно отличается от представления, которое было до начала СВО.

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    4 сентября 2024, 12:15 • Новости дня
    Минобороны сообщило об ударе по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве
    Минобороны сообщило об ударе по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные во вторник ударили по полтавскому учебно-тренировочному центру ВСУ, там иностранные инструкторы обучали украинских специалистов связи и РЭБ из всех соединений, сообщило Минобороны.

    В этом же 179-м объединенном учебно-тренировочном центре ВСУ готовились операторы дронов, которые участвуют в нанесении ударов по гражданским объектам в России, подчеркнуло ведомство в своем Telegram-канале.

    В среду утром ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе «Кинжалами» и ударными дронами, по предприятиям украинского ВПК во Львове.

    На этих предприятиях производятся и ремонтируются электронные компоненты авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ.

    Ведомство подчеркнуло, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Источник во вторник сообщал, что в результате удара в Полтаве ликвидировали более 300 украинских военнослужащих, включая иностранных инструкторов.

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    4 сентября 2024, 14:19 • Новости дня
    Западные СМИ назвали преемника Кулебы

    Bloomberg: Замглавы МИД Украины Андрей Сибига сменит Кулебу на посту главы ведомства

    Западные СМИ назвали преемника Кулебы
    @ Altan Gocher/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД Украины Андрей Сибига, как ожидается, сменит Дмитрия Кулебу на посту главы ведомства, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

    «Ожидается, что украинский дипломат Андрей Сибига сменит Дмитрия Кулебу на посту главы МИД», – приводит слова источника Bloomberg РИА «Новости».

    Как отмечает Bloomberg, Кулеба теперь сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО.

    В среду спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке.

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    5 сентября 2024, 06:48 • Новости дня
    Москва предупредила США об ответе на санкции против «России сегодня»

    Захарова предупредила США об ответных мерах со стороны Москвы в связи с санкциями против «России сегодня»

    Москва предупредила США об ответе на санкции против «России сегодня»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Действия США против российских СМИ станут основанием для принятия «симметричных и/или асимметричных» ответных мер в отношении американских СМИ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Попытки выдворения российских журналистов с территории США, создание неприемлемых условий для их работы или любых иных форм воспрепятствования их деятельности, в том числе с задействованием визового инструментария, станут основанием для принятия симметричных и/или асимметричных ответных мер в отношении американских СМИ», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Захарова на полях Восточного экономического форума заявила, что США нарушили обязательства в сфере обеспечения свободного доступа к информации и плюрализма СМИ. По ее словам, США «переплюнули сами себя», поскольку на сей раз «даже американские власти не смогли полностью озвучить те меры, которые приняты». Как отметила Захарова, никто до конца не понимает, против каких журналистов или главных редакторов введены санкции.

    По словам Захаровой, в действиях США есть «и русофобия, и нападение на свободу слова, и дискриминация», а также «грязнейшие американские игры глубинного государства для манипуляции в рамках электорального цикла».

    Она считает, что действия американских властей являются доказательством «необратимой деградации демократического государства в США и его трансформации в тоталитарную неолиберальную диктатуру».

    Захарова заявила, что нападки на российские СМИ «с привлечением крупнейших мейнстримных западных изданий» являются результатом операций спецслужб Запада по «стерилизации от инакомыслия» информпространства – пока «национального», но «в перспективе» и «глобального». Она заявила, что новая версия «охоты на ведьм» вызвана желанием ввести «общество в состояние перманентного стресса», развить в нем «фобии лабораторного происхождения» и сформировать «образ скрытого внешнего врага, назначив на эту роль Россию».

    «Правдивая информация о положении дел в мире, предоставляемая RT, МИА «Россия сегодня» и другими российскими ресурсами, остается востребованной», – сказала Захарова.

    Напомним, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя введение американских санкций в отношении медиагруппы «Россия сегодня», заявил, что Демпартия США «уже сейчас» стремится «переложить часть вины за свои промахи в ходе электоральной борьбы на Россию».

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    4 сентября 2024, 22:57 • Новости дня
    Стали известны подробности санкций США против российских медиа

    Представитель Госдепа Миллер заявил о требовании США к «России сегодня» отчитываться о сотрудниках и имуществе

    Стали известны подробности санкций США против российских медиа
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Медиагруппа «Россия сегодня» и ее дочерние компании должны будут отчитываться о сотрудниках и имуществе в США, сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Кроме того, американский Минфин выпустил специальную лицензию, регулирующую транзакции со СМИ в России.

    «Департамент определил, что «Россия сегодня» и дочерние компании – РИА «Новости», ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik – должны функционировать как иностранные миссии, поскольку их контролирует правительство Российской Федерации», – приводит РИА «Новости» слова Миллера.

    Он сообщил, что указанные компании должны будут информировать Госдеп «о работающем в США персонале и имуществе». Кроме того, Миллер сказал, что американская сторона не собирается раскрывать, в отношении кого вводятся визовые ограничения в связи с санкциями против «России сегодня».

    Миллер утверждает, что визовые ограничения распространяются только на тех ее сотрудников, которые, как считают в Вашингтоне, нарушили американское законодательство: «Объявленные нами меры касаются не российских журналистов, а сотрудников организаций, вовлеченных в преступную деятельность, определенную минюстом», – передает ТАСС.

    При этом из обнародованного в среду заявления американского Минфина следует, что под санкции попали главред «России сегодня» и RT Маргарита Симоньян, а также ряд топ-менеджеров. Симоньян названа «центральной фигурой в усилиях российского правительства по оказанию вредоносного влияния».

    В санкционный список включены Елизавета Бродская, Антон Анисимов, Андрей Кияшко, Константин Калашников, Елена Афанасьева, Алексей Геращенко, Анастасия Ермошкина, Александр Неженцев и Владимир Табак.

    Отметим, что Калашникову и Афанасьевой, которые находятся в России, в США предъявлены обвинения в сговоре с целью нарушения закона о регистрации иностранных агентов и отмывания средств.

    Минфин США в среду выпустил специальную лицензию, которая разрешает операции по получению и передаче телекоммуникационных данных с участием России. Поясняется, что «транзакции, происходящие в обычном порядке или необходимые с целью получения или передачи телекоммуникационных данных с участием Российской Федерации, которые запрещены Положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности, разрешены».

    Однако без специального разрешения недопустимы операции с «Первым каналом», «Россией-1», НТВ, компанией «Алгоритм», журналом «Новое Восточное обозрение» и АНО «Диалог».

    Напомним, Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и пяти ее дочерних компаний (РИА «Новости», RT, «ТВ-Новости», Ruptly и Sputnik).

    Коментарии (7)
    5 сентября 2024, 05:24 • Новости дня
    Названы причины недовольства Зеленского Кулебой

    Зеленский раскритиковал Кулебу за «нехватку энергии» в привлечении военной помощи Украине от партнеров Киева

    Названы причины недовольства Зеленского Кулебой
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что подавший в отставку глава МИД Украины Дмитрий Кулеба недостаточно энергично добивался от партнеров Киева военной помощи.

    Как рассказал источник украинских СМИ, на заседании фракции «Слуга народа» в Верховной раде Зеленский заявил, что Кулебе «не хватает энергии» для привлечения помощи, передает ТАСС.

    При этом Economist со ссылкой на источники пишет, что Кулебу хотели заменить еще в апреле, но помешало давление со стороны Госдепа. В офисе Зеленского пожаловались, что Кулеба избегал пачкать руки и что «ему просто нравилось собирать победы», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Economist связывает перестановки в кабмине с консолидацией власти вокруг главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Журнал полагает, что Зеленский хотел устроить быстрое шоу и попасть в заголовки газет.

    Напомним, на фоне массовых отставок в правительстве Украины Кулеба также объявил о намерении покинуть свой пост. Высказывалось предположение, что отставки Кулебы могли потребовать в руководстве США.

    Коментарии (7)
    4 сентября 2024, 12:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Пречистовку и Карловку в ДНР
    Российские войска освободили Пречистовку и Карловку в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие группировки «Восток» в последние сутки освободили Пречистовку в ДНР, группировка «Центр» освободила Карловку в том же регионе, сообщило Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» поразили формирования 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны у Шахтерского, Доброволья (ДНР) и Приютного (Запорожская область), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также они отразили контратаку украинских штурмовиков 72-й механизированной бригады. В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли до 150 человек.

    Группировка «Центр» поразила живую силу и технику 32-й, 100-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны, 15-й бригады нацгвардии у Щербиновки, Дзержинска, Украинска, Димитрова и Селидово в ДНР.

    Она также отразила семь контратак украинских штурмовиков 53-й механизированной, 71-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 37-й бригады морской пехоты, 14-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.

    ВСУ в зоне ее ответственности потеряли свыше 480 человек, американскую боевую бронированную машину MaxxPro, гаубицу «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и противотанковую пушку «Рапира».

    Группировка «Днепр» поразила формирования 37-й бригады морской пехоты и 39-й бригады береговой обороны у Берислава, Токаревки, Веровки (Херсонская область) и Тамарино (Николаевская область).

    Украинская сторона в зоне ответственности этой группировки потеряла до 80 человек, также уничтожено два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.

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    4 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Стало известно о бегстве ВСУ из Пречистовки в ДНР при наступлении российских войск

    Минобороны: ВСУ спасались хаотичным бегством при освобождении Пречистовки в ДНР российскими войсками

    Стало известно о бегстве ВСУ из Пречистовки в ДНР при наступлении российских войск
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе освобождения российскими войсками Пречистовки в Донецкой народной республике (ДНР) подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ спасались хаотичным бегством, сообщило Минобороны России.

    Убегая, украинские военнослужащие бросили оружие и боеприпасы на передовых позициях, добавили в ведомстве, передает ТАСС.

    Минобороны также показало видео бегства боевиков ВСУ из Пречистовки, снятое подразделением БПЛА 40-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск «Восток».

    Ранее Минобороны сообщило, что военнослужащие группировки «Восток» в последние сутки освободили Пречистовку в ДНР, группировка «Центр» освободила Карловку в том же регионе.

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    4 сентября 2024, 22:26 • Новости дня
    США предъявили обвинения двум сотрудникам RT

    Прокуратура в США предъявила двум сотрудникам RT обвинения в нарушении закона об иноагентах и отмывании средств

    Tекст: Антон Антонов

    Сотрудникам RT Константину Калашникову и Елене Афанасьевой, которые находятся в России, в США предъявлены обвинения в сговоре с целью нарушения Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) и отмывания средств, сообщил американский министр юстиции США Меррик Гарленд.

    «Утром прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк обнародовала обвинения в адрес базирующихся в России сотрудников RT Константина Калашникова и Елены Афанасьевой», – приводит слова Гарленда ТАСС.

    Калашникова и Афанасьеву обвиняют в том, что они якобы принимали участие в схеме по передаче 10 млн онлайн-комментаторам в США. За эти деньги, по версии американской прокуратуры, в соцсетях среди американцев должны были «продвигаться пророссийская пропаганда и дезинформация».

    Власти «изъяли 32 интернет-домена», которые, как утверждается, были задействованы «в злонамеренной кампании влияния под руководством российского правительства». США связывают домены с Агентством социального проектирования, ГК «Структура» и АНО «Диалог», против которых введены санкции.

    Расследование ведет ФБР. Максимальное наказание за нарушение FARA – пять лет лишения свободы, за отмывание средств – 20 лет.

    Напомним, министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и пяти ее дочерних компаний (РИА «Новости», RT, «ТВ-Новости», Ruptly и Sputnik).

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    5 сентября 2024, 00:59 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В среду вечером и в ночь на четверг в Киеве, а также в других городах Украины произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепре (Днепропетровске), Павлограде, Кривом Роге, Одессе, Полтаве и Сумах, передает ТАСС.

    Напомним, накануне сообщалось о взрывах в Киеве, Сумах, Львове, Ровно, Кривом Роге, а также в Луцком районе Волынской области Украины.

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    В руководстве Абхазии заявляют о том, что Россия частично приостановила финансовую помощь республике, речь идет о суммах в сотни миллионов рублей. Действительно ли Москва предприняла такие шаги, насколько серьезные проблемы в результате грозят абхазской экономике и что должен сделать Сухум, чтобы разрешить внезапно возникший кризис? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Путин в Монголии разозлил Украину

      Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

    • На земли России позарился Тайвань

      Если бы в Пекине правда хотели восстановить территориальную целостность Китая, то забрали бы назад российское Приамурье и другие территории, когда-то бывшие частью Китая, а не посягали бы на Тайвань. С таким заявлением выступил глава тайваньской администрации Лай Циндэ (Уильям Лай). Что ответить на подобную наглость?

    • Немцы проголосовали против властей и Украины

      Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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