Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.0 комментариев
СМИ: Дуров перед арестом успел посетить зал для VIP-персон
TF1: Дуров перед арестом успел посетить зал для VIP-персон
Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан правоохранительными органами Франции в зале ожидания для VIP-персон парижского аэропорта Ле Бурже, сообщает французский канал TF1.
Отмечается, что Дуров, его спутница и телохранитель прошли стандартные процедуры паспортного контроля и направились в VIP-зал, где их ожидали полицейские, передает «Газета.Ru».
«Дуров был застигнут врасплох задержанием. Он не мог поверить в происходящее», – подчеркнул источник канала.
Ранее европейские СМИ писали, что брат ранее задержанного в Париже сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова Николай объявлен в розыск на территории Франции.