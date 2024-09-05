Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.21 комментарий
Захарова обвинила Британию в стравливании постсоветского пространства
Захарова в ответ на заявления Бориса Джонсона обвинила Британию в стравливании постсоветского пространства
Великобритания ради собственной выгоды «опускает» ЕС и стравливает постсоветское пространство, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова прокомментировала высказывания экс-главы правительства Великобритании Бориса Джонсона. По ее словам, рассуждая «о британцах и англичанах», следует помнить, что «это все для них не просто идеология». В Лондоне руководствуются «прагматикой» и «чистым расчетом», полагает Захарова.
«Они опускают во всех смыслах Европейский Союз, стравливают постсоветское пространство только ради одного – для собственной выгоды», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Захарова заявила, что таким образом Великобритания пытается удержать «себя на плаву любым способом».
В среду сообщалось о том, как пранкеры Вован и Лексус выложили беседу с Джонсоном, во время которого выступали от имени экономиста-глобалиста Жака Аттали. Во время беседы экс-премьер Британии заявил, что Украине нужна массовая мобилизация и предложил помощь в «снесении» Керченского моста. Для этого понадобятся ракета ATACMS, которые надо обязательно поставить Украине, заявил Джонсон.