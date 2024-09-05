Захарова в ответ на заявления Бориса Джонсона обвинила Британию в стравливании постсоветского пространства

Tекст: Антон Антонов

Захарова прокомментировала высказывания экс-главы правительства Великобритании Бориса Джонсона. По ее словам, рассуждая «о британцах и англичанах», следует помнить, что «это все для них не просто идеология». В Лондоне руководствуются «прагматикой» и «чистым расчетом», полагает Захарова.

«Они опускают во всех смыслах Европейский Союз, стравливают постсоветское пространство только ради одного – для собственной выгоды», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на Первый канал.

Захарова заявила, что таким образом Великобритания пытается удержать «себя на плаву любым способом».

В среду сообщалось о том, как пранкеры Вован и Лексус выложили беседу с Джонсоном, во время которого выступали от имени экономиста-глобалиста Жака Аттали. Во время беседы экс-премьер Британии заявил, что Украине нужна массовая мобилизация и предложил помощь в «снесении» Керченского моста. Для этого понадобятся ракета ATACMS, которые надо обязательно поставить Украине, заявил Джонсон.