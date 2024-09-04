Пленный боец ВСУ рассказал, как командование бросило его подразделение на произвол судьбы

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, когда они по рации спросили, что делать, старший ответил оставаться на месте, «они в безопасности».

Потом через некоторые время на нас вышли штурмовики российские. Не знаю, по какой причине нас бросили», –цитирует ТАСС Кислого.

По его словам, в военкомате на его проблемы со здоровьем никто не обратил внимания, действуя по принципу «руки-ноги есть – иди».

Ранее попавший в плен старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко рассказал, что украинская армия забыла в селе Кортнево Курской области целое подразделение.