Глава USADA обвинил WADA в раздробленности антидопингового движения

Трэвис Тайгарт заявил о серьезной раздробленности глобального антидопингового движения

Tекст: Денис Тельманов

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил о наибольшей раздробленности глобального антидопингового движения, что связано с многочисленными нарушениями со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), передает ТАСС. В своем комментарии Тайгарт подчеркнул, что системные сбои должны вызывать обеспокоенность в олимпийском движении.



Сообщение Тайгарта прозвучало после публикации газеты The New York Times, в которой утверждалось, что WADA потеряло несколько сотен допинг-тестов перед Олимпиадой в Париже из-за проблем с базами данных. WADA опровергло эти заявления, подчеркнув, что все тесты были успешно проверены и сохранены.

Тайгарт также отметил, что права спортсменов могут быть под угрозой, если атлеты и юристы не займутся исправлением ситуации. Он подчеркнул, что доверие к WADA серьезно подорвано, что проявилось в недавних скандалах, включая дело 23 китайских пловцов, где не были наказаны спортсмены за положительные допинг-пробы из-за невозможности доказать умышленность нарушения.

Также в июле возникла угроза лишения USADA статуса соответствия WADA из-за принятого в 2020 году «акта Родченкова», который позволяет США преследовать участников допинговых сговоров на соревнованиях с американским участием. Потеря статуса может повлиять на проведение в США летней и зимней Олимпиад 2028 и 2034 годов.

Ранее сообщалось, что WADA рассказало о схеме США по обходу антидопингового кодекса.