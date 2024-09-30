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Силуанов заявил о новой роли ФНБ после 2025 года
Силуанов: ФНБ с 2025 года будет служить страховкой от снижения цен на нефть и для инфраструктуры
Фонд национального благосостояния (ФНБ) с 2025 года будет использоваться только для страхования от снижения цен на нефть и для финансирования инфраструктурных проектов, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
«Период использования Фонда национального благосостояния заканчивается текущим годом», – отметил Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24», акцентировав внимание на изменении подхода к использованию средств ФНБ, передает ТАСС.
По его словам, с будущего года ФНБ будет играть ключевую роль в обеспечении стабильности экономики в условиях колебания цен на нефть. «Это первое», – подчеркнул Силуанов, добавив, что второй важной функцией фонда станет развитие новых рынков и инфраструктуры.
Таким образом, с 2025 года ФНБ перестанет служить инструментом для балансировки бюджета, что может повлиять на бюджетную политику страны. Силуанов подчеркнул важность этих изменений, отметив, что ФНБ сосредоточится на стратегических задачах, направленных на долгосрочное развитие экономики.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство будет финансировать производство и закупку воздушных судов, в том числе с привлечением средств ФНБ.