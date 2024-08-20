  • Новость часаЭксперт назвал цели властей Украины при запрете УПЦ
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    Трудности перевоза. Как укрепляется «крепость Калининград»
    Рада Украины запретила УПЦ
    Актер Евгений Шишов погиб, защищая Курскую область
    Артиллеристы в Курской области попросили вернуть из Австралии чудотворную икону
    Алаудинов сообщил о расстрелянных ВСУ в затылок жителях Курской области
    ВСУ в Курской области за сутки потеряли до 350 военных и 25 единиц бронетехники
    Российские войска освободили стратегический узел Новгородское в ДНР
    Обнаружена недвижимость Ходорковского в США стоимостью 632 млн долларов
    МВД рекомендовало не использовать онлайн-сервисы знакомств в Курской области
    Мнения
    Сергей Старовойтов Сергей Старовойтов Русского медведя хотят заставить наломать дров

    Стратегия России – пересидеть и переждать – вполне оправданна. Резкие действия врагов, подобные прорыву ВСУ в Курской области, судя по всему, и направлены на слом этой стратегии.

    7 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Крым давно в России, а крымский футбол – нет

    После 2014 года ФИФА и УЕФА хором заявили, что крымский футбол будет жить в режиме изоляции. РФС взял под козырек и сказал «есть, сэр», потому что не хотел получить санкции и отстранение всего российского футбола от международных соревнований. А сейчас-то чего бояться?

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Родительство должно быть если не выгодно, то хотя бы не так тяжело

    «Почему я должен содержать чужих детей?» Конечно, государство распределяет ограниченные ресурсы, и льготная ипотека одним предполагает, что у других ее не будет. Но реальность такова, что всех нас, когда мы доживем до пенсии, будут содержать чужие дети – и они же будут обеспечивать работу экономики в целом.

    16 комментариев
    20 августа 2024, 15:56 • Новости дня

    Правительство решило привлечь средства ФНБ для финансирования выпуска и закупки самолетов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство будет финансировать производство и закупку воздушных судов, в том числе с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Мишустин отметил, что президент России Владимир Путин ранее поставил задачу значительно увеличить долю российских самолетов в парке отечественных авиакомпаний, передает РИА «Новости». Также предстоит нарастить серийный выпуск вертолетов, чтобы обеспечить прогнозные показатели и потребности в них российских компаний, добавил он.

    Премьер подчеркнул, что Россия располагает всеми необходимыми для этого ресурсами. Для реализации этих планов планируется привлечь средства ФНБ. Кроме того, будут активно применяться инструменты стимулирования спроса на новую технику, в том числе создание развитой системы послепродажного обслуживания, сообщил Мишустин.

    Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что взаимодействие с Минском в авиастроении поможет России решить проблемы импортозамещения иностранной продукции из недружественных стран.

    19 августа 2024, 21:56 • Новости дня
    Актриса сериала «Тайны следствия» пропала без вести под Петербургом

    Актриса сериала «Тайны следствия» Лебедева пропала без вести под Петербургом

    Актриса сериала «Тайны следствия» пропала без вести под Петербургом

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения актрисы Людмилы Лебедевой, сообщил Информационный центр СК России.

    По информации из Telegram-канала центра, 85-летняя Лебедева ушла из дома 18 июля и не вернулась, ее местонахождение неизвестно.

    «В СУ СК России по Ленинградской области по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело», – говорится в сообщении. Дело взято на контроль центральным аппаратом СК России.

    Лебедева известна по ролям в российских фильмах и сериалах, таких как «Гоголь», «Праведник», «Тайны следствия» и других.

    В мае актер сериала «Папины дочки» Андрей Светлов пропал в Москве.

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    18 августа 2024, 18:34 • Новости дня
    Онуфриенко рассказал об успехах российских войск на Покровском и Угледарском направлениях
    Онуфриенко рассказал об успехах российских войск на Покровском и Угледарском направлениях
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия стремительно снижает логистические возможности противника на Покровском и Угледарском направлениях. В перспективе, происходящие события могут позволить ВС РФ взять Угледар в кольцо, а также пересечь реку Казенный Торец, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские войска перерезали трассу на Константиновку.

    «Тот факт, что Россия сумела перерезать трассу Угледар – Константиновка, в ближайшее время на положении ВСУ не скажется. В последнее время противник не особо задействовал данный путь. Пока на фронте царит относительно хорошая погода: сохраняется большая возможность использования грунтовых дорог», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Однако по мере приближения холодов и дальнейшего продвижения наших войск, положение украинской армии будет ухудшаться. Потенциально Угледар может оказаться взятым в кольцо. В таком случае местная группировка будет испытывать колоссальные проблемы. Логистические возможности ее снабжения заметно ухудшатся», – отметил собеседник.

    «В целом ситуация на Покровском и Угледарском направлениях фронта выглядит крайне оптимистичной для ВС РФ. Мы сумели освободить Свиридоновку. Помимо нее под контролем России оказалось немалое количество населенных пунктов. Если рассматривать эти победы по отдельности, они могут показаться скромными», – уточнил эксперт.

    «Но в совокупности все это значительно усиливает потенциал для последующих рывков нашей армии. В настоящий момент мы можем говорить о хороших возможностях выхода к реке Казенный Торец. В случае если российская армия пройдет через нее, возникнет огромная угроза для формирований противника, опирающихся на Воздвиженку и Елизаветовку», – считает он.

    «Они же прикрывают трассу, ведущую к Константиновке и Часову Яру. Местная группировка, соответственно, также окажется в затруднительном положении. Конечно, некоторые доступные трассы для нее все равно сохранятся, но в целом ситуация будет развиваться далеко не в пользу ВСУ», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские войска перерезали трассу на Константиновку. ВС РФ совершили крупное продвижение под Угледаром на Южно-Донецком направлении, приблизившись к Водяному. Таким образом, город оказался заблокирован с северо-востока. Кроме того, удалось занять и территорию шахты «Южно-Донбасская № 1».

    Кроме того, российская армия взяла под контроль Свиридоновку. По данным Министерства обороны, ВС РФ также достигли успехов на Донецком, Харьковском и Запорожском направлениях, уничтожив более двух тысяч украинских военнослужащих. Противник несет потери и в техническом плане: ликвидированы в большом количестве бронетехника и артиллерийские системы.

    В частности, на Донецком направлении российские войска отразили две контратаки подразделения штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Потери противника составили более 500 военнослужащих. Также были ликвидированы две ББМ и пять автомобилей ВСУ.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские военнослужащие группировки «Юг» нанесли артиллерийский удар по позиции ВСУ и уничтожили британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 в районе Северска.

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    19 августа 2024, 20:05 • Видео
    Макрону грозит импичмент

    Президент Франции Эммануэль Макрон рискует потерять власть по итогам импичмента, если не примет ультиматум, который ему выдвинули левые силы, и не предложит парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Ей 37 лет, она состоит в однополом браке, во Франции ее почти не знают. Чья возьмет?

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    19 августа 2024, 16:06 • Новости дня
    Путин подписал указ о праве жить в России не принимающим политику своих государств иностранцам
    Путин подписал указ о праве жить в России не принимающим политику своих государств иностранцам
    @ Florian Gaertner/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий оказание помощи при переселении тем, кто не приемлет ценности Запада.

    Согласно указу, иностранцы, не принимающие политику своих государств, которая противоречит традиционным ценностям, смогут обратиться за временным проживанием в России без необходимости соблюдения установленной квоты и предоставления подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ российского законодательства, передает ТАСС.

    За помощью могут обратиться иностранцы, которые не разделяют политику своих стран, «навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям».

    Ранее придерживающаяся традиционных ценностей многодетная семья из США получила свидетельство о предоставлении временного убежища в России.

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    19 августа 2024, 13:00 • Новости дня
    Российский дипломат назвал цель репортажей западных СМИ из Курской области

    Дипломат Мирошник: Киев с помощью западных СМИ пытается скрыть террор в Курской области

    Российский дипломат назвал цель репортажей западных СМИ из Курской области
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина надеется посеять недоверие к власти среди российских граждан. И для этого Киев привлекает западные СМИ, сказал газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Ранее стало известно о привлечении ЦИПСО западных СМИ для постановочной съемки российских пленных.

    «Постановочные репортажи – это информационная операция, которая прорабатывалась Киевом с международными специалистами при планировании атаки ВСУ на Курскую область. С помощью сюжетов они пытаются достичь сразу несколько целей», – считает Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «Прежде всего, противник хочет посеять страх в российском обществе, вызвать недоверие населения к власти, а также спровоцировать смуту. Кроме того, офис Зеленского стремится отвести внимание от своих собственных преступлений», – уточнил он. По словам дипломата, особую озабоченность Москвы вызывает привлечение к этой операции западных медиа.

    «Речь идет о представителях СМИ из стран, участвующих в формате «Рамштайн». Эта группа готова всячески оправдывать действия украинских боевиков и создавать им так называемую «дипломатическую крышу», цель которой – защитить их от международных расследований. Они фактически являются соучастниками преступлений Украины, а также участниками информационной и ментальной войны», – акцентировал Мирошник.

    На этом фоне аргументы о свободе слова, к которым любит прибегать Запад, не могут быть приняты. «Эти СМИ стали машиной манипуляции», – отметил посол по особым поручениям МИД. Спикер напомнил, что вторжение ВСУ в российский регион сопровождается целым набором постановочных сюжетов. «Каждый из них активно прорабатывался с точки зрения пропагандистского эффекта и оказания давления на сознание россиян и настроения внутри страны», – детализировал Мирошник.

    Он обратил внимание на постановку ЦИПСО с участие пленных. Действия украинских боевиков, которые требовали от солдат призывать российских военных «не стрелять по деревням в Суджанском районе» и выражать Украине благодарность за «освобождение», дипломат расценил как насильственные и преступные. «Пленные из числа военных и гражданских находятся под давлением. Их под угрозой насилия и лишения жизни принуждают следовать прописанному сценарию», – возмутился спикер.

    При этом международные организации, в том числе ОБСЕ, продолжают хранить молчание. «Мы не видим с их стороны стремления разобраться в происходящих событиях. Тем не менее те, кто использует насилие, а также те, кто распространяет постановки и лживую информацию рано или поздно понесут ответственность», – заключил Мирошник.

    Ранее сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) привлекли западных журналистов для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник. По его словам, целью этой операции является обвинение российских военных в якобы нанесении ударов по собственному населению Курской области и показать западной аудитории настроения жителей курского приграничья.

    «В субботу в Сумскую областную больницу привезли российских пленных из числа военных и гражданских. Постановочно распределили по койкам и на камеры иностранных журналистов оказывали помощь. После пленные под запись призывали российских военных не стрелять по деревням в Суджанском районе и по областной больнице в Сумах», – рассказал источник агентства.

    Более того, от пленных требовали, чтобы они выражали благодарность за «освобождение», добавил он. По словам собеседника агентства, часть пленных, которых привлекли к постановкам, после съемок из больницы увезли. При этом в самом медучреждении находится большое количество раненых военных ВСУ. «Система здравоохранения области здесь уже не вывозит, много раненых», – заявил источник.

    На этом фоне появились сообщения о том, что журналисты издания The Washington Post посещали Суджу в сопровождении ВСУ. «О'Грейди, Бурьянова и фотограф Эд Рам отправились на удерживаемую Украиной территорию в России, чтобы задокументировать степень украинского контроля», – говорится в материале WP. Журналисты, как утверждается, опросили как минимум дюжину мирных жителей Суджи.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ТАСС, что российские правоохранительные органы «изучают фактологию в связи с действиями американских журналистов». Незадолго до этого из Суджи репортаж сделали итальянские корреспонденты RAI. ФСБ России возбудила уголовное дело в отношение корреспондентов из Италии по ч. 3 ст. 322 УК РФ – незаконное пересечение госграницы.

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    19 августа 2024, 18:05 • Новости дня
    Лавров исключил возможность переговоров с Киевом после вторжения в Курскую область
    Лавров исключил возможность переговоров с Киевом после вторжения в Курскую область
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между Москвой и Киевом невозможны после вторжения украинских войск в Курскую область, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    После начала операции ВСУ в Курской области президент России Владимир Путин заявил, что «ни о каких переговорах речи быть не может», указал Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, которая опубликована в его Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    «И еще президент сказал очень важную фразу, на которую я бы обратил внимание: «мы безусловно дадим оценку этой ситуации чуть попозже», – добавил министр.

    Ранее Путин пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье России.

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    19 августа 2024, 19:32 • Новости дня
    Скончался академик РАН Валерий Сергиенко
    Скончался академик РАН Валерий Сергиенко
    @ t.me/fmba_of_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Академик РАН, заслуженный деятель науки России, научный руководитель Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины им. Лопухина Валерий Сергиенко умер на 76-м году жизни.

    О смерти ученого сообщило ФМБА России в Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Сергиенко являлся создателем нового направления в медицине – биомедицинской электрохимии, на его счету свыше 60 изобретений.

    За свою научную деятельность он был удостоен множества государственных наград, в том числе ордена Александра Невского, ордена Дружбы и ордена Почета. В 2021 году он был награжден Большой золотой медалью Российской академии наук им. Пирогова.

    В январе в возрасте 82 лет умер заместитель директора по научной работе Института вирусологии им. Ивановского Борис Народицкий, принимавший участие в разработке вакцины «Спутник V».

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    19 августа 2024, 20:52 • Новости дня
    ЦБ предложил ограничить число займов «до зарплаты» у одного человека
    ЦБ предложил ограничить число займов «до зарплаты» у одного человека
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России предложил изменить структуру рынка микрофинансирования, разделив его на три сегмента и ужесточив регулирование потребительских микрозаймов, следует из доклада регулятора для общественных консультаций. Также предусмотрены ужесточения условий получения микрозаймов.

    ЦБ предлагает вывести компании, не выдающие краткосрочные дорогие микрозаймы, из сегмента микрофинансовых организаций, чтобы повысить доверие населения к этому сектору финансового рынка, передает РБК.

    Вместе с тем ЦБ планирует пересмотреть регулирование займов «до зарплаты» с целью исключения негативных практик.

    Реформы подразумевают введение трех категорий МФО. Первая – компании предпринимательского финансирования, выдающие кредиты только юрлицам, ИП и самозанятым. Вторая – компании целевого финансирования, которые помимо финансирования бизнеса будут предоставлять рассрочку, выдавать POS-кредиты, а также целевые и обеспеченные займы с полной стоимостью кредита не выше 100% годовых. Третья категория – микрофинансовые компании, которые в дополнение ко всему указанному ранее смогут выдавать займы под 100% и выше.

    Сейчас компании этого сектора делятся на микрофинансовые и микрокредитные, но ЦБ намерен отказаться от такой классификации.

    Особое внимание в докладе уделено сегменту потребительских микрозаймов, в частности, займам «до зарплаты». ЦБ отмечает, что такие займы часто используются заемщиками для покрытия текущих расходов, однако высокая стоимость и возможность быстрого повторного кредитования приводят к риску долговой зависимости.

    Для регулирования этого сегмента ЦБ предлагает ограничить количество одновременно действующих займов «до зарплаты» одним, ввести трехдневный период охлаждения между оформлением займов и снизить максимальную переплату по займу со 130% до 100%.

    Кроме того, ЦБ планирует запретить практику перезаключения договоров без фактического движения денежных средств, которая часто используется для продления срока кредита и увеличения общей суммы долга.

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    19 августа 2024, 16:23 • Новости дня
    Лавров: Зеленский не решился бы вторгнуться в Курскую область без поручения США
    Лавров: Зеленский не решился бы вторгнуться в Курскую область без поручения США
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лидер Владимир Зеленский не осмелился бы атаковать Курскую область, если бы ему это не поручил Вашингтон, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Зеленский сейчас хвалится, что создает буферную зону и наносит ущерб России, однако «никогда бы он на это не решился, если бы ему не поручили США», заявил Лавров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент которой опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, передает ТАСС.

    Он также назвал «детским лепетом» заявления о том, что Киев якобы атаковал Курскую область без одобрения.

    «А что касается внешнеполитической стороны дела, то на воре и шапка сгорела давно уже. Потому что эта эволюция от «мы здесь ни при чем, нас никто не спрашивал», в последующем перешедшая во фразу «да, к нам обращались, мы не разрешили», <…> — это детский лепет», – сказал министр.

    Ранее Зеленский заявил, что вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область проводится с целью создания «буферной зоны» на российской территории.

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    19 августа 2024, 15:10 • Новости дня
    Российские вертолеты Ми-28НМ уничтожили технику ВСУ в Курской области
    Российские вертолеты Ми-28НМ уничтожили технику ВСУ в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипаж российского ударного вертолета Ми-28НМ успешно поразил скопление живой силы и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.

    Удар был нанесен управляемыми авиационными ракетами «Вихрь», сообщается в Telegram-канале ведомства.

    «По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены», – говорится в сообщении.

    Ранее вертолеты Ка-52 нанесли удар авиаракетами по технике ВСУ в Курской области.

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    20 августа 2024, 12:18 • Новости дня
    Глава Международного общественного трибунала назвал действия ВСУ в Курской области преступлением против человечности

    Правозащитник Григорьев: Неонацисты ВСУ понесут наказание за преступления против жителей Курской области

    Глава Международного общественного трибунала назвал действия ВСУ в Курской области преступлением против человечности
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Действия ВСУ в Курской области, согласно международному гуманитарному праву, расцениваются как преступление против человечности. Зверства украинских боевиков не имеют срока давности. Виновные понесут свое наказание, сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник Максим Григорьев. Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ в упор расстреливали мирных жителей Курской области.

    «Из Курской области поступает информация о том, что украинские военные совершали преступления против гражданского населения. Мы подтверждаем эти сведения», – сказал Максим Григорьев, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников.

    Он напомнил, что подобной тактики, когда ВСУ атакуют мирных жителей или прикрываются ими, противник придерживается «даже не с 2022 года, а с 2014-го». «С начала СВО мы опросили сотни людей. Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов, который я возглавляю, системно фиксирует военные преступления различных подразделений украинской армии», – уточнил собеседник.

    «Действия противника, согласно международному гуманитарному праву, расцениваются как преступление против человечности. Зверства украинских боевиков не имеют срока давности. И конечно, виновные будут преследоваться и понесут свое наказание», – заключил Григорьев.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что получил много фотографий с мирными жителями в Курской области, которые были расстреляны ВСУ в упор. Об этом он рассказал на видео, опубликованном в его Telegram-канале. «На фотографиях отчетливо видно, что мирные граждане были хладнокровно расстреляны… Это не просто военные преступления, это геноцид», – подчеркнул он.

    Напомним, 6 августа ВСУ атаковали границу России на территории Курской области. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а 10-го в регионе объявили режим контртеррористической операции.

    Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что украинское руководство предприняло очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

    Глава государства призвал ФСБ и Росгвардию обеспечить эффективную борьбу с ДРГ противника. «Главная задача стоит, безусловно, перед министерством обороны: выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с Пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы», – подчеркнул он.

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    19 августа 2024, 17:51 • Новости дня
    РБК: Цена самолета «Байкал» выросла до 455 млн рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость нового российского легкого многоцелевого самолета «Байкал», призванного заменить легендарный Ан-2, выросла до 455 млн рублей, следует из письма Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) потенциальным пользователям самолета.

    Еще в 2019 году Минпромторг указывал, что стоимость «Байкала» не должна превышать 120 млн рублей, передает РБК. В прошлом году полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев уже называл цифру в 178 млн рублей, однако в первый год поставки его стоимость составит 455 млн рублей.

    Согласно письму ГТЛК, стоимость «Байкала» будет продолжать расти в ближайшие годы – на 4% ежегодно. К 2032 году она может достичь 587 млн рублей.

    ГТЛК предлагает авиакомпаниям приобрести самолеты в лизинг на 10 лет. Ежемесячный платеж за один «Байкал» в 2025 году составит около 5,4 млн рублей. Однако лизингодатель готов обсудить условия лизинга с потенциальными клиентами.

    Ранее в Минвостокразвития сообщили, что производство самолета «Байкал» может начаться в ближайшие два года.

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    18 августа 2024, 12:59 • Новости дня
    В Венгрии объяснили позицию об упрощенных визах для россиян и белорусов

    Сийярто опроверг угрозу безопасности Шенгенской зоны из-за включения россиян и белорусов в программу упрощенного въезда

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение Венгрии расширить программу «Национальная карта», позволив гражданам России и Белоруссии получать рабочие визы по упрощенной процедуре, не представляет угрозы безопасности Шенгенской зоны, поскольку все прибывающие проходят тщательную проверку, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

    По его словам, это решение не несет в себе угрозы безопасности для Шенгенской зоны. Он уточнил, что «все заявления об обратном, сделанные коллегами из Северной Европы и Балтии, ослепленными провоенностью, являются чистой ложью». Сийярто добавил, что для въезда в Венгрию и пребывания на ее территории все иностранные граждане, включая россиян и белорусов, проходят комплексную проверку, передает РИА «Новости».

    В минувший четверг член Европарламента от Нидерландов Йерун Ленарс обвинил Будапешт в допуске «российских шпионов» из-за организации слишком упрощенных условий для въезда российских и белорусских «гастарбайтеров» в рамках программы «Национальной карты».

    Ранее ЕК запросила объяснения у Венгрии о смягчении визовых требований для России и Белоруссии.

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    19 августа 2024, 14:52 • Новости дня
    Адвокат оценил способность потерпевшей стороны повлиять на решение по УДО Ефремова

    Адвокат Добровинский: Потерпевшая сторона не сможет повлиять на решение по УДО Ефремова

    Адвокат оценил способность потерпевшей стороны повлиять на решение по УДО Ефремова
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы защиты заслуженного артиста России Михаила Ефремова по УДО не касаются семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера, заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

    По словам Добровинского, возможность артиста выйти на свободу по УДО – «это работа адвокатов Ефремова», этот вопрос никак не касается ни его, ни потерпевших, передает «Газета.Ru».

    «Они (планы) никак не касаются ни меня, ни потерпевшей стороны. Это работа адвокатов Ефремова. Я же не занимаюсь этим делом. <…> Я не знаю, он болен или что-то еще – это будет решать местный суд. Ни ко мне, ни к потерпевшим это никакого отношения не имеет», – сказал он.

    Ранее СМИ сообщили, что осужденный артист Михаил Ефремов может выйти на свободу по УДО в декабре 2024 года.

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    19 августа 2024, 16:48 • Новости дня
    Пожарные потушили открытый огонь на газопроводе в Башкирии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Открытое горение на воздушной линии газопровода в Стерлитамаке в Башкирии ликвидировано, сообщило МЧС России.

    «Открытое горение ликвидировано», – сказали в ведомстве, передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник на Стерлитамакском нефтехимическом заводе в Башкирии произошло возгорание на трубопроводе, по предварительным данным, пострадали три человека. Очевидцы рассказали о едком запахе после взрыва.

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    19 августа 2024, 14:36 • Новости дня
    В Совфеде назвали «проявлением тупости» визит американских журналистов в Суджу

    Сенатор Карасин назвал «проявлением тупости» визит американских журналистов в Суджу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посещение города Суджа Курской области журналистами американской газеты The Washington Post является «проявлением тупости» и «безобразием», заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

    Подобными действиями журналисты демонстрируют неумение «соблюдать международные, межгосударственные приличия», с этим нужно бороться, подчеркнул сенатор, передает Lenta.Ru.

    Он добавил, что визит журналистов из США в Суджу – «безобразие, которое попахивает уверенностью в безнаказанности». По словам Карасина, «делать такие вещи – абсолютно провокационно», это «создает очень плохую атмосферу в международных делах».

    Напомним, американская The Washington Post опубликовала «репортаж из Суджи». Журналисты утверждают, что прибыли в город с территории Украины в сопровождении ВСУ, чтобы «задокументировать расширение украинского контроля и лично увидеть условия содержания мирных жителей». В опубликованном репортаже замалчиваются факты террора и преступлений украинских военных против жителей Курской области.

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