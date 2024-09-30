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Силуанов заявил об устойчивости бюджета при цене нефти в 60 долларов
Силуанов: Бюджет России сформирован на основе цены нефти в 60 долларов за баррель
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что бюджет России устойчив благодаря базовой расчетной цене на нефть в 60 долларов за баррель, а также возможности привлечения внутренних займов для покрытия дефицита.
По его словам, бюджет страны устойчив и сбалансирован на основе расчетной цены нефти в 60 долларов за баррель, передает ТАСС. Он подчеркнул, что превышение этой цены будет направляться на пополнение фонда национального благосостояния.
Силуанов пояснил, что ограничение дефицита бюджета происходит на основе оценки доходных возможностей. Основные параметры бюджета, по его словам, превышают заложенные, что дополнительно укрепляет его устойчивость. Министр добавил, что невысокий уровень дефицита позволяет России использовать внутренние источники для финансирования этого дефицита.
Министр также отметил, что сегодняшние цены на нефть несколько превышают ожидания, что создает дополнительную возможность для пополнения финансовых резервов страны. Силуанов уверен, что такие условия позволяют стране поддерживать финансовую стабильность и уверенность в устойчивости бюджета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России направило в Госдуму проект бюджета на 2025–2027 годы, в котором предусмотрено значительное увеличение средств на социальные обязательства.