Суд освободил экс-владельцев «Юлмарта» от наказания

Бывших совладельцев «Юлмарта» освободили от наказания из-за истечения сроков давности

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что Костыгин получил четыре года, а Мейер три года в колонии общего режима. Однако они были освобождены от наказания в связи с истечением срока давности, передает РИА «Новости».

Кроме того, суд признал виновными Инну Мейер, Елену Стрельцову, Сергея Федоринова и Владимира Шонурова в аналогичных преступлениях. Инна Мейер была приговорена к двум годам, Стрельцова к двум годам и двум месяцам, а Федоринов и Шонуров получили по 2,5 года. Однако, так же как и главные фигуранты дела, они освобождены от наказания.

Приговор вызвал широкий резонанс, так как преступления, квалифицированные по пунктам а, б части 2 статьи 165 УК РФ, касаются особо крупных размеров ущерба. Несмотря на серьезность преступлений, освобождение от наказания по причине истечения сроков давности стало возможным по российскому законодательству.

В декабре 2021 года владелец сети «Рив Гош» и совладелец ретейлера «Юлмарт» Август Мейер был арестован по обвинению в мошенничестве на сумму около 2,5 млрд рублей. Мейер и его супруга Инна подозреваются в хищении кредитов у Сбербанка, полученных перед началом финансовых проблем у «Юлмарта». В 2023 году суд освободил Мейера под залог в размере 30 млн рублей.

«Юлмарт», российская торговая сеть, в июне 2018 года была подвергнута судебной процедуре наблюдения, а в феврале 2020 года арбитраж Петербурга признал ее банкротом.