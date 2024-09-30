Жительница рассказала, как ВСУ сожгли целые улицы в селе Кульбаки

Tекст: Вера Басилая

По ее словам, после этого дома улицами выгорают, так как в селе нет пожарных и некому тушить пожары. Павленко добавила, что прилеты дронов начались давно, но недавно огонь уничтожил сразу несколько домов подряд, передает РИА «Новости».

Павленко и ее семья переехали в Курск седьмого августа, продав земельные паи в Кульбаках, чтобы купить квартиру в областном центре. Она отметила, что у нее было предчувствие, что что-то случится. В селе остался только ее дом, который две недели назад еще был цел, по словам знакомого.

Женщина решила вернуться домой, добавив, что «даже если ничего не останется, стены и крыша – все восстановим». Она также упомянула, что не смогла забрать своего питомца – собаку, которую сначала кормила соседка, но и она вскоре покинула село.

Представитель силовых структур рассказал, что боевики ВСУ в приграничных районах Курской области намеренно расстреливают гражданских, что является военным преступлением. Впоследствии против них завели дело после подрыва гражданской машины в Курской области.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, какие преступления совершили ВСУ в Курской области.