Многие из тех, кто внимательно учил в школе русскую историю, помнят важнейшую тему, завершавшую эпоху ига – «Воссоединение русских земель». Сейчас, спустя много сотен лет, после очередных потрясений, мы становимся вновь – через сопротивление врага и инерцию собственного несовершенства – современниками воссоединения русских земель, возвращения России в Россию.0 комментариев
В Крыму ликвидировали пожар на площади 75 га
Пожар на площади 75 га в Белогорском районе Крыма был успешно ликвидирован
В Белогорском районе Крыма ликвидировали ландшафтный пожар, который охватил 75 га сухой растительности, сложные погодные условия затрудняли тушение, сообщило региональное МЧС.
Как говорится в сообщении, возгорание произошло в Белогорском и Советском районе, где загорелась сухая растительность на общей площади 75 га. К счастью, пострадавших не оказалось, передает ТАСС.
Сильные порывы ветра и широкий фронт огня создавали трудности в работах по тушению. Тем не менее, к ликвидации пожара были привлечены 135 человек и 38 единиц техники. Это позволило справиться с открытым огнем в течение шести часов.
Министерство чрезвычайных ситуаций по республике заявило, что полную ликвидацию пожара удалось завершить к 06:00 30 сентября. «30 сентября в 06:00 полная ликвидация пожара», – приводится в сообщении ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Симферопольском районе Крыма произошел лесной пожар, площадь которого достигла 15 гектаров. Ранее сообщалось, что площадь природного пожара на юго-востоке Крыма выросла до 45 гектаров из-за сильных порывов ветра. В связи с этой ситуацией, из горно-лесистой местности в Крыму эвакуировали 100 человек из СНТ «Рассвет».