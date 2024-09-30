В Крыму ликвидировали пожар на площади 75 га

Пожар на площади 75 га в Белогорском районе Крыма был успешно ликвидирован

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, возгорание произошло в Белогорском и Советском районе, где загорелась сухая растительность на общей площади 75 га. К счастью, пострадавших не оказалось, передает ТАСС.

Сильные порывы ветра и широкий фронт огня создавали трудности в работах по тушению. Тем не менее, к ликвидации пожара были привлечены 135 человек и 38 единиц техники. Это позволило справиться с открытым огнем в течение шести часов.

Министерство чрезвычайных ситуаций по республике заявило, что полную ликвидацию пожара удалось завершить к 06:00 30 сентября. «30 сентября в 06:00 полная ликвидация пожара», – приводится в сообщении ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Симферопольском районе Крыма произошел лесной пожар, площадь которого достигла 15 гектаров. Ранее сообщалось, что площадь природного пожара на юго-востоке Крыма выросла до 45 гектаров из-за сильных порывов ветра. В связи с этой ситуацией, из горно-лесистой местности в Крыму эвакуировали 100 человек из СНТ «Рассвет».