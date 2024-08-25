Площадь природного пожара в Крыму увеличилась

МЧС: Площадь природного пожара в Крыму возросла до 45 га

Tекст: Вера Басилая

В ведомстве сообщили, что огонь быстро распространяется из-за сильных порывов ветра до 20 м в секунду и жаркой сухой погоды, передает РИА «Новости».

По данным МЧС, в некоторых местах произошел переход на верховой пожар.

К тушению пожара на данный момент привлечены более 380 человек и 105 единиц техники, и три вертолета.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил об эвакуации СНТ из-за лесного пожара.