Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.2 комментария
Площадь природного пожара в Крыму увеличилась
МЧС: Площадь природного пожара в Крыму возросла до 45 га
Площадь природного пожара на юго-востоке Крыма выросла до 45 га из-за сильных порывов ветра, сообщили в МЧС.
В ведомстве сообщили, что огонь быстро распространяется из-за сильных порывов ветра до 20 м в секунду и жаркой сухой погоды, передает РИА «Новости».
По данным МЧС, в некоторых местах произошел переход на верховой пожар.
К тушению пожара на данный момент привлечены более 380 человек и 105 единиц техники, и три вертолета.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил об эвакуации СНТ из-за лесного пожара.