До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.0 комментариев
Украинская энергосистема второй день подряд привлекла аварийную помощь из-за рубежа
Дефицит в сетях заставляет украинскую энергосистему вторые сутки подряд привлекать аварийную помощь из-за рубежа, сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».
«Помощь поступала из Польши, Словакии, Румынии. Накануне Украина впервые за неделю также прибегла к аварийным поставкам из-за рубежа», – сообщает Telegram–канал энергокомпании.
На текущие сутки запланирован значительный импорт электроэнергии – 18 204 МВт в час, это превышает полученные накануне объемы. В отдельные часы максимальная мощность приближается к техническому максимуму.
Накануне в большей части областей Украины из-за недостатка генерации внепланово выполнялись графики отключений.
3 сентября сообщалось об увольнении главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Официальной причиной отставки стала плохая защита энергообъектов в стране.