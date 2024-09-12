Познер назвал Сванидзе принципиальным человеком

Tекст: Алексей Дегтярев

«Это был принципиальный человек, который не прогибался ни при каких властях, всегда держался своих принципов», – сказал Познер «Ленте.ру».

Он добавил, что мало контактировал с коллегой, так как они работали на разных телеканалах и не трудились над совместными проектами.

Николай Сванидзе умер на 70-м году жизни. По данным Telegram-каналов, он умер от пневмонии.