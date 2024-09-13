До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.0 комментариев
Песков: Слова Путина об ударах вглубь России дошли до адресата
Высказывания президента Владимира Путина о последствиях ударов вглубь России достигли адресатов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет сомнений, что заявление достигло своих адресатов», – цитирует Пескова ТАСС.
Он подчеркнул, что Путин сделал очень важное, предельно четкое и однозначное заявление, которое не допускает двойных прочтений.
В четверг президент России заявил, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией.