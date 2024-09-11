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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 11 сентября – важнейший по последствиям день XXI века

    «Несокрушимая свобода» положила конец романтическому глобализму с надеждой на единые правила, уважение к правам человека и малых стран, «невиданную личную свободу» и «свободу информации». Свобода проиграла «безопасности», а безопасность трансформировалась в контроль и принуждение.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Империя – это веротерпимость

    Консервативные христианские силы на Западе, недовольные всей радужной повесткой – это если не союзники, то люди, с которыми можно и нужно работать. В этом отношении поддерживать хорошие отношения с западными исповеданиями, католиками, лютеранами, протестантами – в интересах России.

    8 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Щадя свои чувства, мы отделяем себя от правды

    Что испытывают те, кто бежал из зоны обстрелов, кто жил годами в аду, кто лишился дома и близких? Что испытывают парни, которые каждый день смотрят в глаза смерти? Что испытывают матери и жены, узнавшие, что их родных больше нет в живых?

    31 комментарий
    11 сентября 2024, 20:56 • Видео

    Камала Харрис наконец-то себя показала

    Первые и, вероятно, последние дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис не завершились так, как рассчитывали сторонники Трампа – полным разгромом «глупой Камалы». Итог более чем неожиданный: несмотря на колоссальную разницу между ними, Харрис, как оказалось, во многом похожа на Трампа – у них одинаковые недостатки.

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    Наличные деньги пригодятся россиянам в будущем

    Доля наличных расчетов в России снизилась до 10%, поэтому дискуссия об отказе от купюр станет актуальной уже к 2030 году. Об этом сообщили в «Гознаке». По мнению экспертов, расставание с наличкой несет в себе немало преимуществ: помимо бытового комфорта оно улучшит и показатели прозрачности рынка. Однако в таком решении есть и риски, в том числе военного и политического характера. Подробности

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    Россияне стали охотнее выбирать власть

    Прошедшие выборы отличались высокой явкой из-за растущего интереса избирателей к формированию власти. И результаты голосования зафиксировали новые расстановки на партийном поле. К таким выводам пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Выборы 2024: основные итоги». Подробности

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    Перспективу украинской ПВО Запад обнаружил в С-300

    Дефицит советских комплексов ПВО и дороговизна западных аналогов вынудили Вашингтон искать новые способы поддержки ВСУ. По сообщениям Пентагона, США вместе с Европой и Украиной начинают разработку замены ЗРК С-300 и авиационных ракет Р-27. В чем заключается особенность подобной работы и в какие сроки она может быть выполнена? Подробности

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    Франция собирает африканских террористов против России

    Франция, которая в последние годы терпит одно за другим поражения в Африке, намерена взять реванш. Поскольку результатом этих поражений стало усиление российского влияния и присутствия, именно Россия и выбрана главной целью французских спецслужб. А ударной антироссийской силой выступают местные террористические группировки. Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Камала Харрис наконец-то себя показала

      Первые и, вероятно, последние дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис не завершились так, как рассчитывали сторонники Трампа – полным разгромом «глупой Камалы». Итог более чем неожиданный: несмотря на колоссальную разницу между ними, Харрис, как оказалось, во многом похожа на Трампа – у них одинаковые недостатки.

    • На Украине появятся «языковые инспекторы»

      Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал создать в городе институт «языковых инспекторов», поскольку на улицах стало больше русскоязычных. Деньги на это есть: Запад обеспечивает. С чем связано очередное обострение бандеровщины в Галиции?

    • Шольц передумал: Берлин просит переговоров

      Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Более того, как утверждает европресса, немцы даже готовят собственный «мирный план», по которому Украине нужно отказаться от части территорий. Об этом стало известно после встречи Шольца с Владимиром Зеленским на базе «Рамштайн».

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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