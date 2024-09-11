Что испытывают те, кто бежал из зоны обстрелов, кто жил годами в аду, кто лишился дома и близких? Что испытывают парни, которые каждый день смотрят в глаза смерти? Что испытывают матери и жены, узнавшие, что их родных больше нет в живых?

Консервативные христианские силы на Западе, недовольные всей радужной повесткой – это если не союзники, то люди, с которыми можно и нужно работать. В этом отношении поддерживать хорошие отношения с западными исповеданиями, католиками, лютеранами, протестантами – в интересах России.

«Несокрушимая свобода» положила конец романтическому глобализму с надеждой на единые правила, уважение к правам человека и малых стран, «невиданную личную свободу» и «свободу информации». Свобода проиграла «безопасности», а безопасность трансформировалась в контроль и принуждение.

Наличные деньги пригодятся россиянам в будущем Доля наличных расчетов в России снизилась до 10%, поэтому дискуссия об отказе от купюр станет актуальной уже к 2030 году. Об этом сообщили в «Гознаке». По мнению экспертов, расставание с наличкой несет в себе немало преимуществ: помимо бытового комфорта оно улучшит и показатели прозрачности рынка. Однако в таком решении есть и риски, в том числе военного и политического характера. Подробности Перейти в раздел

Россияне стали охотнее выбирать власть Прошедшие выборы отличались высокой явкой из-за растущего интереса избирателей к формированию власти. И результаты голосования зафиксировали новые расстановки на партийном поле. К таким выводам пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Выборы 2024: основные итоги». Подробности Перейти в раздел

Перспективу украинской ПВО Запад обнаружил в С-300 Дефицит советских комплексов ПВО и дороговизна западных аналогов вынудили Вашингтон искать новые способы поддержки ВСУ. По сообщениям Пентагона, США вместе с Европой и Украиной начинают разработку замены ЗРК С-300 и авиационных ракет Р-27. В чем заключается особенность подобной работы и в какие сроки она может быть выполнена? Подробности Перейти в раздел

Франция собирает африканских террористов против России Франция, которая в последние годы терпит одно за другим поражения в Африке, намерена взять реванш. Поскольку результатом этих поражений стало усиление российского влияния и присутствия, именно Россия и выбрана главной целью французских спецслужб. А ударной антироссийской силой выступают местные террористические группировки. Подробности Перейти в раздел

Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности Перейти в раздел