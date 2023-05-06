СК: Задержанный за подрыв машины Прилепина признался, что работал по заказу спецслужб Украины

Задержанный за подрыв автомобиля писателя Захара Прилепина Александр Пермяков признался, что долгое время работал по заказу спецслужб Украины и рассказал, как совершил теракт, сообщили в Следственном комитете.

СК сообщил, что подозреваемый в покушении на писателя Захара Прилепина Александр Пермяков дал признательные показания. Он рассказал, что по заданию спецслужб Украины заложил взрывное устройство на дороге по пути следования Прилепина, перед этим он несколько дней следил за домом писателя.

Пермяков привел в действие бомбу дистанционно, после чего пытался скрыться, но был задержан полицейскими, когда выходил из леса в другом поселке, говорится в сообщении в Telegram-канале Следственного комитета.

Также мужчина рассказал, что был завербован спецслужбами Украины много лет назад, за информацию он получал деньги, передает Telegram-канал «112».

Одним из последних заданий было получить паспорт России и переезд из Украины, после чего он должен был подорвать Прилепина.

Между тем, при прочесывании леса был задержан второй подозреваемый в покушении на убийство Захара Прилепина, с ним работают оперативники. В это время в Москве проходят обыски на нескольких адресах, которые указали задержанные.

Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель выжил, но получил ранения. С Прилепиным в автомобиле находилась его дочь, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель. Возбуждено дело по статье «Теракт».