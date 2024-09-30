Россиянам пообещали теплый октябрь

Синоптик: Температура в октябре в Центральной России будет выше нормы на 2-3 градуса

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что октябрь в центральной части России будет теплее климатической нормы на 2-3 градуса, передает ТАСС. Для Москвы это значит, что ночная температура будет выше 2,1 градуса, а дневная – выше 8,2 градуса. Количество осадков в октябре ожидается на уровне многолетних показателей в 70 миллиметров.

По прогнозам, к середине октября среднесуточная температура в Москве понизится до менее 8 градусов. Тем не менее, такой климатический сценарий позволяет автомобилистам продолжать использовать летние шины, откладывая их замену на зимние до ноября. Евгений Тишковец отметил: «Смену автошин на зимний вариант необходимо планировать только на ноябрь. У автомобилистов в запасе есть еще как минимум месяц».

Таким образом, октябрь обещает быть более мягким и комфортным по сравнению с предыдущими годами. Это позволит жителям центральной России дольше наслаждаться осенними прогулками и активностями на свежем воздухе.

Ранее сообщалось, что в Центральной России началось классическое бабье лето с дневными температурами до 15 градусов.

В то же время, уникально теплая осенняя погода в европейской части России создает проблемы для будущего урожая пшеницы, так как российские фермеры посеяли самый низкий показатель озимых культур за более чем десятилетие.