Жителям Центральной России назвали длительность бабьего лета

Жителям Центральной России пообещали бабье лето до конца недели

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в Центральной России началось классическое бабье лето, которое продлится до конца следующей рабочей недели, передает «РИА Новости». Он сообщил, что днем температуры на уровне не выше +15 градусов.

По прогнозам Тишковца, в начале следующей недели холодное дыхание осени усилится, что проявится в понижении температур в предутренние часы до +1 – +3 градусов в городе и до –1 – +4 градусов в Подмосковье. Однако днем воздух прогреется до 15 градусов.

Синоптик также отметил, что максимальные температуры могут достигать 20 градусов, а ночные температуры будут держаться в пределах +4 – +9 градусов, что также является признаком бабьего лета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в текущем сентябре в Москве наблюдалась аномальная жара, когда температура достигала плюс 30 градусов сообщалось. Вследствие этого метеорологи предупреждали о возможных сбоях в работе городских систем охлаждения и увеличении нагрузки на энергосистему. Однако уже через неделю температура в столице начнет возвращаться к нормальным значениям для сентября, составляющим +16–21 градус.