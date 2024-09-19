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Жителям Центральной России назвали длительность бабьего лета
Жителям Центральной России пообещали бабье лето до конца недели
Классическое бабье лето с дневными температурами до 15 градусов началось в Центральной России и продлится до конца следующей рабочей недели, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, в Центральной России началось классическое бабье лето, которое продлится до конца следующей рабочей недели, передает «РИА Новости». Он сообщил, что днем температуры на уровне не выше +15 градусов.
По прогнозам Тишковца, в начале следующей недели холодное дыхание осени усилится, что проявится в понижении температур в предутренние часы до +1 – +3 градусов в городе и до –1 – +4 градусов в Подмосковье. Однако днем воздух прогреется до 15 градусов.
Синоптик также отметил, что максимальные температуры могут достигать 20 градусов, а ночные температуры будут держаться в пределах +4 – +9 градусов, что также является признаком бабьего лета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в текущем сентябре в Москве наблюдалась аномальная жара, когда температура достигала плюс 30 градусов сообщалось. Вследствие этого метеорологи предупреждали о возможных сбоях в работе городских систем охлаждения и увеличении нагрузки на энергосистему. Однако уже через неделю температура в столице начнет возвращаться к нормальным значениям для сентября, составляющим +16–21 градус.