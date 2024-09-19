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    19 сентября 2024, 11:30 • Экономика

    Теплая осень угрожает будущему урожаю пшеницы

    Фермеры посеяли самый низкий показатель озимых за десятилетие

    Теплая осень угрожает будущему урожаю пшеницы
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Уникально теплая осенняя погода в европейской части России создает проблемы для будущего урожая пшеницы. Российские фермеры на данный момент посеяли самый низкий показатель озимых культур за более чем десятилетие, посчитали в ИКАР. Почему это ставит под угрозу и урожай озимых, и урожай яровых культур?

    Российские фермеры посеяли 6,3 млн гектаров озимых культур без учета масличных, что является самым низким показателем для этого времени года за более чем десятилетие, посчитали в ИКАР. Последний урожай в России уже и так сократился примерно на 10% из-за неблагоприятной погоды. Пересохшая почва этой осенью ставит под угрозу посевы озимой пшеницы и урожай следующего года.

    «Засуха может угрожать будущему урожаю, ведь для озимых посевов требуется влага. Любой фермер знает, что сеять зерно осенью в сухую почву – крайне рискованное занятие. Причем сеять нужно сейчас и в октябре, и отсутствие дождей в сентябре сужает временное окно для посева, что создает дополнительные риски для российских фермеров», – говорит Наталья Згурская, генеральный директор компании «Землица».

    «Когда земля как камень, минусов больше, чем плюсов. Нехватка осадков наблюдается с июля. Даже сейчас, в сентябре, осадков выпадает всего 20% от нормы», – отмечает Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова.

    «Земля без необходимого количества влаги не даст семенам сформироваться для последующего роста. Зерно, находясь 20–30 дней в сухой почве в условиях суточного колебания температуры, влажности воздуха и почвы, повреждается болезнями, вредителями, теряет жизнеспособность и энергию прорастания», – отмечает Александр Потавин, аналитик ИК «Финам».

    «Чрезмерная засуха может сказаться не только на качестве подготовки грунта к зимовке и засевах озимых. Без необходимого объема осадков будет проблемным и посев яровых весной. В верхнем слое земли при посеве должен быть определенный объем воды. Если и весна будет сухой, то будет неурожай»,

    – предупреждает Тимофеев.

    Сев в засуху имеет большую степень риска потери будущего урожая. Поэтому фермерам приходится либо сдвигать сроки сева озимых культур, которые составляют основную часть всего годового урожая, либо засевать меньше в надежде на восполнение за счет яровых посадок в следующем году, говорит Потавин. Помимо пшеницы из-за засухи также может пострадать урожай других культур, таких как рапс, добавляет он.

    Впрочем, пока у фермеров еще есть время в запасе, поэтому они могут дождаться улучшения погодных условий и наверстать упущенные возможности по посевам, считают эксперты. В Минсельхозе считают, что несмотря на низкое содержание влаги в почве, общая площадь посева озимых культур составит около 20 млн га, что соответствует прошлогодним показателям.

    В этом году Россия собрала все погодные условия, которые только могла. Весна выдалась для фермеров тоже неприятной, что сказывается на текущем урожае. «Сокращение текущего урожая зерна из-за засухи – это последствия весенней засухи, а не текущих аномальных температур», – говорит Денис Терновский, ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики ИПЭИ Президентской Академии.

    В аналитическом центре «СовЭкон» указывают на снижение производства пшеницы в европейской части России – из-за сухой погоды в Центральном регионе и экстремальной жары в Поволжье. Прогнозы для этих регионов были снижены на 0,4 млн тонн, до 16,9 млн тонн и на 0,8 млн тонн, до 17 млн тонн соответственно, отметили в «СовЭкон». Однако выстрелила уборочная кампания в азиатской части страны, которая частично компенсирует провал в Центре и Поволжье. Так, оценка сбора в Сибири выросла до рекордных 11,3 млн тонн (плюс 1,3 млн тонн к предыдущему прогнозу). На Урале сбор пшеницы, как ожидается, достигнет 4,3 млн тонн, что на 200 тыс. тонн выше предыдущей оценки. В итоге «СовЭкон» повысил прогноз в этом году по урожаю пшеницы на 400 тыс. тонн, до 82,9 млн тонн.

    «Теплая погода благоприятствует освоению все большего объема северных земель России, хотя качество грунта, конечно, уступает, это не чернозем. Но освоение земель в Сибири и на Урале немного компенсирует потери.

    Экстремальная жара сказалась на юге страны, но в Поволжье и, в частности, в Чувашии есть улучшения по урожаю», – отмечает Тимофеев.

    По данным Минсельхоза на 11 сентября, зерно обмолочено на 33 млн гектаров, что составляет около 70% площади. Собрано более 97 млн тонн зерна, в том числе 72 млн тонн пшеницы. На 18 сентября зерновые убраны с 75% площадей, а валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил 102 млн тонн, что почти на 8 млн тонн меньше, чем на аналогичную дату 2023 года. Ведомство не меняет свой прогноз и по-прежнему ждет в этом году общий урожай зерна на уровне 132 млн тонн. Это меньше, чем рекордный показатель прошлого года. В 2023 году в России было собрано 144,9 млн тонн зерна.

    «Последние годы продемонстрировали рекордные показатели по сбору урожая, и это означает, что нынешний сезон принесет нам урожай примерно на среднем уровне за многие годы. Урожайность снизилась в сравнении с предыдущими сезонами из-за климатических условий и экономических факторов. Цены на пшеницу, особенно на мировом рынке, начали падать еще летом 2022 года, что также сказалось на российском рынке. Кроме того, увеличиваются затраты на технику и оплату труда, что повышает себестоимость продукции. Все эти факторы привели к тому, что производители вынуждены перераспределить свои посевные площади, отдав предпочтение культурам с большей доходностью, таким как масличные и зернобобовые», – отмечает Денис Терновский.

    По его словам, в последние два года высокий объем экспорта поддерживался благодаря рекордным урожаям зерна, но в нынешнем сезоне, учитывая снижение сбора зерна, следует ожидать уменьшения объема его вывоза. Тем не менее Россия останется главным поставщиком пшеницы на мировым рынке.

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