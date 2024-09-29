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Мишустин посетит Армению 1 октября
Мишустин решил принять участие в заседании ЕМПС и форуме в Армении 1 октября
Премьер-министр России Михаил Мишустин 1 октября направится в Армению для участия в 40-м заседании Евразийского межправительственного совета, где будут обсуждаться ключевые вопросы интеграции и взаимодействия в рамках ЕАЭС, включая цифровизацию.
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибудет 1 октября в Армению с рабочим визитом, чтобы принять участие в 40-м заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) и пленарной сессии Евразийского экономического форума, сообщает ТАСС.
В рамках визита планируется обсудить актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Российский премьер и его коллеги из стран ЕАЭС будут уделять особое внимание вопросам функционирования внутреннего рынка и развитию взаимодействия в различных сферах, включая промышленность и энергетику.
В заседании межправительственного совета также примут участие представители стран-наблюдателей при ЕАЭС – Кубы и Узбекистана. На повестке дня среди прочего будет обсуждаться разработка направлений промышленного сотрудничества в рамках союза до 2030 года. Ожидается, что эти инициативы станут основой для дальнейшего развития экономических отношений между странами-участницами.
Осенние заседания ЕМПС традиционно проходят в Армении, и Мишустин ежегодно посещает их с момента своего назначения на пост премьера в 2020 году. Последнее заседание совета прошло в июне в Несвиже, в Белоруссии. ЕМПС, в который входят главы правительств стран-участниц, реализует решения Высшего Евразийского экономического совета, состоящего из президентов этих государств.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Ереван готов пойти на изменение своей конституции, чтобы подписать мирное соглашение с Баку.