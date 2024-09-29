Мишустин посетит Армению 1 октября

Мишустин решил принять участие в заседании ЕМПС и форуме в Армении 1 октября

Tекст: Денис Тельманов

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибудет 1 октября в Армению с рабочим визитом, чтобы принять участие в 40-м заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) и пленарной сессии Евразийского экономического форума, сообщает ТАСС.

В рамках визита планируется обсудить актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Российский премьер и его коллеги из стран ЕАЭС будут уделять особое внимание вопросам функционирования внутреннего рынка и развитию взаимодействия в различных сферах, включая промышленность и энергетику.



В заседании межправительственного совета также примут участие представители стран-наблюдателей при ЕАЭС – Кубы и Узбекистана. На повестке дня среди прочего будет обсуждаться разработка направлений промышленного сотрудничества в рамках союза до 2030 года. Ожидается, что эти инициативы станут основой для дальнейшего развития экономических отношений между странами-участницами.

Осенние заседания ЕМПС традиционно проходят в Армении, и Мишустин ежегодно посещает их с момента своего назначения на пост премьера в 2020 году. Последнее заседание совета прошло в июне в Несвиже, в Белоруссии. ЕМПС, в который входят главы правительств стран-участниц, реализует решения Высшего Евразийского экономического совета, состоящего из президентов этих государств.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Ереван готов пойти на изменение своей конституции, чтобы подписать мирное соглашение с Баку.